Бурятию накроют аномальные холода



На следующей неделе морозы в Бурятии усилятся. Очень холодная погода ожидается сразу в нескольких сибирских и дальневосточных регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Аномальные холода обещают в Якутии, Тыве, Иркутской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.



В ближайшие три дня в Забайкалье столбик термометра опустится на 7 градусов ниже нормы – там прогнозируют от -20 до -23. А во вторник, 7-го и в среду, 8-го ноября, аналогичная погода будет в Бурятии, отмечает издание.



