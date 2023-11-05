Бурятию накроют аномальные холода

Через несколько дней в республике пообещали -23 градуса
На следующей неделе морозы в Бурятии усилятся. Очень холодная погода ожидается сразу в нескольких сибирских и дальневосточных регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Аномальные холода обещают в Якутии, Тыве, Иркутской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.
В ближайшие три дня в Забайкалье столбик термометра опустится на 7 градусов ниже нормы – там прогнозируют от -20 до -23. А во вторник, 7-го и в среду, 8-го ноября, аналогичная погода будет в Бурятии, отмечает издание.
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