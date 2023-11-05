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Бурятию накроют аномальные холода

Бурятию накроют аномальные холода
Общество,  Фото:Pixabay.com
Через несколько дней в республике пообещали -23 градуса

На следующей неделе морозы в Бурятии усилятся. Очень холодная погода ожидается сразу в нескольких сибирских и дальневосточных регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальные холода обещают в Якутии, Тыве, Иркутской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.
 
В ближайшие три дня в Забайкалье столбик термометра опустится на 7 градусов ниже нормы – там прогнозируют от -20 до -23. А во вторник, 7-го и в среду, 8-го ноября, аналогичная погода будет в Бурятии, отмечает издание.

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