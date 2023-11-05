Улан-удэнцы не хотят сами мыть посуду, открывать шторы и убирать дома

Большинство работающих горожан хотят скинуть всё это на роботов







К примеру, роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 17% наших земляков. У каждого десятого имеется мультиварка, хлебопечка и посудомоечная машина – не говоря уже про стиральные машины.



Отказаться от уборки вручную хотели бы 28% улан-удэнцев, автоматизировать приготовление обедов и ужинов – 10%, мытьё посуды – 6%.





По 1% хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды, покупку продуктов, открывание и запирание замков и въездных ворот, поднятие шлагбаумов, включение и выключение света, передачу показаний счётчиков, регулирование температуры в помещении и даже открывание и закрывание штор. А вот 19% респондентов признались, что не готовы передать домашние обязанности технике.





Женщины мечтают избавиться от необходимости самим готовить еду и наводить чистоту, а мужчины готовы скинуть на роботов вообще все домашние дела.

Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство жителей бурятской столицы не стремятся сами убирать дома, кулинарить и мыть посуду. Всё это они доверили технике.