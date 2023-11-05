05 ноября

04 ноября

03 ноября

Популярное

В селе Бурятии начались серьёзные проблемы с холодной водой

В селе Бурятии начались серьёзные проблемы с холодной водой
Общество,  Фото:Pixabay.com
Она внезапно помутнела и потеплела

В многоквартирных домах в центре Бичуры, на улицах Ленина и Советская, возникли проблемы с холодным водоснабжением. Местные жители жалуются на него уже несколько дней.

Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», из кранов в квартирах течёт мутная вода и она не холодная, а тёплая. Причину сейчас выясняют специалисты. 

Чтобы надзорные органы провели проверку, требуется обращение от самих сельчан. Для этого нужно направить жалобу в Госстройжилнадзор. Жильцов МКД тем временем призвали использовать воду только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления еды пользоваться той, что есть на центральной котельной. Её можно брать там без ограничений.



холодное водоснабжение жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия и Тува спели дуэтом в шоу у Малаханова
Бурятия и Тува спели дуэтом в шоу у Малаханова
Общество, 05.11.2023
Ринчин Дашицыренов вместе с тувинским артистом исполнили душевную композицию сразу на трёх языках
Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность
Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность
Общество, 05.11.2023
Он будет представлять Народный Хурал в Совете муниципальных образований
Бурятию скуют морозы и накроет снег
Бурятию скуют морозы и накроет снег
Общество, 05.11.2023
В некоторых районах похолодает до -27 градусов
Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год
Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год
Общество, 05.11.2023
Его должны отремонтировать к концу 2024-го
В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
Общество, 05.11.2023
Псы бросаются на прохожих прямо на улице
В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
Общество, 05.11.2023
Контрактник проведёт за решёткой три с половиной года
В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
Общество, 05.11.2023
Однако на республику наступают ветрянка, гепатит и менингит
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 05.11.2023
Она продлится всего четыре дня
На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
Общество, 05.11.2023
Из-за парящей ливнёвки пешеходы всерьёз переживают за собственную безопасность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^