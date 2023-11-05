В селе Бурятии начались серьёзные проблемы с холодной водой

Она внезапно помутнела и потеплела
В многоквартирных домах в центре Бичуры, на улицах Ленина и Советская, возникли проблемы с холодным водоснабжением. Местные жители жалуются на него уже несколько дней.
Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», из кранов в квартирах течёт мутная вода и она не холодная, а тёплая. Причину сейчас выясняют специалисты.
Чтобы надзорные органы провели проверку, требуется обращение от самих сельчан. Для этого нужно направить жалобу в Госстройжилнадзор. Жильцов МКД тем временем призвали использовать воду только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления еды пользоваться той, что есть на центральной котельной. Её можно брать там без ограничений.
Она внезапно помутнела и потеплела
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