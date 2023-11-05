05 ноября

04 ноября

03 ноября

Популярное

Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность

Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет представлять Народный Хурал в Совете муниципальных образований

Пётр Мордовской, который более шести лет – с апреля 2017-го – отвечал в правительстве Бурятии за вопросы безопасности, этой осенью покинул своё кресло. Он ушёл в Народный Хурал, одержав в единый день голосования 10 сентября победу на 19-ом одномандатном округе.

Указ об отставке Мордовского подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Ему уже подыскали замену. И. о. зампреда по безопасности руководитель республики своим распоряжением назначил другого заместителя председателя правительства – Ивана Альхеева. Он курирует работу сразу четырёх министерств – природы, имущественных и земельных отношений, туризма и культуры.

Петра Мордовского тем временем решили сделать представителем НХ в Совете муниципальных образований Бурятии. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии республиканского парламента, которая состоится 16 ноября. Его кандидатуру предложил комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, где сам же Мордовской и председательствует.

Совет муниципальных образований Бурятии – это ассоциация, созданная самими МО для обеспечения защиты их прав и представления общих интересов, а также для обеспечения взаимодействия деятельности членов Совета по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления. АСМО с 26 апреля 2019 года возглавляет руководитель Селенгинского района Станислав Гармаев.

депутаты Народного Хурала правительство РБ назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия и Тува спели дуэтом в шоу у Малаханова
Бурятия и Тува спели дуэтом в шоу у Малаханова
Общество, 05.11.2023
Ринчин Дашицыренов вместе с тувинским артистом исполнили душевную композицию сразу на трёх языках
Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность
Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность
Общество, 05.11.2023
Он будет представлять Народный Хурал в Совете муниципальных образований
Бурятию скуют морозы и накроет снег
Бурятию скуют морозы и накроет снег
Общество, 05.11.2023
В некоторых районах похолодает до -27 градусов
Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год
Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год
Общество, 05.11.2023
Его должны отремонтировать к концу 2024-го
В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
Общество, 05.11.2023
Псы бросаются на прохожих прямо на улице
В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
Общество, 05.11.2023
Контрактник проведёт за решёткой три с половиной года
В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
Общество, 05.11.2023
Однако на республику наступают ветрянка, гепатит и менингит
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 05.11.2023
Она продлится всего четыре дня
На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
Общество, 05.11.2023
Из-за парящей ливнёвки пешеходы всерьёз переживают за собственную безопасность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^