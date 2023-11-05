Ушедшему в депутаты экс-зампреду правительства Бурятии дадут ещё одну должность



Пётр Мордовской, который более шести лет – с апреля 2017-го – отвечал в правительстве Бурятии за вопросы безопасности, этой осенью покинул своё кресло. Он ушёл в Народный Хурал, одержав в единый день голосования 10 сентября победу на 19-ом одномандатном округе.



Указ об отставке Мордовского



Петра Мордовского тем временем решили сделать представителем НХ в Совете муниципальных образований Бурятии. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии республиканского парламента, которая состоится 16 ноября. Его кандидатуру предложил комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, где сам же Мордовской и председательствует. Пётр Мордовской, который более шести лет – с апреля 2017-го – отвечал в правительстве Бурятии за вопросы безопасности, этой осенью покинул своё кресло. Он ушёл в Народный Хурал, одержав в единый день голосования 10 сентября победу на 19-ом одномандатном округе.Указ об отставке Мордовского подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Ему уже подыскали замену. И. о. зампреда по безопасности руководитель республики своим распоряжением назначил другого заместителя председателя правительства – Ивана Альхеева. Он курирует работу сразу четырёх министерств – природы, имущественных и земельных отношений, туризма и культуры.Петра Мордовского тем временем решили сделать представителем НХ в Совете муниципальных образований Бурятии. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии республиканского парламента, которая состоится 16 ноября. Его кандидатуру предложил комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, где сам же Мордовской и председательствует.



Совет муниципальных образований Бурятии – это ассоциация, созданная самими МО для обеспечения защиты их прав и представления общих интересов, а также для обеспечения взаимодействия деятельности членов Совета по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления. АСМО с 26 апреля 2019 года возглавляет руководитель Селенгинского района Станислав Гармаев.



