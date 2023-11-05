Она прекратила работу с 4 ноября
Накануне в Селенгинском районе закрылась Усть-Чикойская паромная переправа. Причина тому – похолодание и образование шуги и заберегов на реке Чикой, сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор «.
Месяц назад работу прекратила Усть-Муйская переправа, расположенная на автодороге «Таксимо – Усть-Муя». Соответствующее распоряжение подписали тогда в администрации Муйского района для недопущения гибели людей на водных объектах. Власти сослались на постановления правительства РБ № 251 от 31 июля 2007 года.
Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это вышеупомянутая Усть-Чикойская на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя.
Ещё в одном районе Бурятии закрыли паромную переправу
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