05 ноября

04 ноября

03 ноября

Популярное

Ещё в одном районе Бурятии закрыли паромную переправу

Ещё в одном районе Бурятии закрыли паромную переправу
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Она прекратила работу с 4 ноября

Накануне в Селенгинском районе закрылась Усть-Чикойская паромная переправа. Причина тому – похолодание и образование шуги и заберегов на реке Чикой, сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор «.

Месяц назад работу прекратила Усть-Муйская переправа, расположенная на автодороге «Таксимо – Усть-Муя». Соответствующее распоряжение подписали тогда в администрации Муйского района для недопущения гибели людей на водных объектах. Власти сослались на постановления правительства РБ № 251 от 31 июля 2007 года.

Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это вышеупомянутая Усть-Чикойская на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя.
Паромные переправы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
Общество, 05.11.2023
Псы бросаются на прохожих прямо на улице
В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
Общество, 05.11.2023
Контрактник проведёт за решёткой три с половиной года
В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
Общество, 05.11.2023
Однако на республику наступают ветрянка, гепатит и менингит
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 05.11.2023
Она продлится всего четыре дня
На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
Общество, 05.11.2023
Из-за парящей ливнёвки пешеходы всерьёз переживают за собственную безопасность
В отдалённом районе Бурятии «мутят» реку
В отдалённом районе Бурятии «мутят» реку
Общество, 05.11.2023
Вода в ней внезапно пожелтела, но проводить проверку пока никто не торопится
В Улан-Удэ похолодает до -7
В Улан-Удэ похолодает до -7
Общество, 05.11.2023
Временами будет порывистый ветер
В Улан-Удэ жителей посёлка Стеклозавод подключили к ТЭЦ-1
В Улан-Удэ жителей посёлка Стеклозавод подключили к ТЭЦ-1
Общество, 04.11.2023
На Стеклозаводе закрыли четыре неэффективные котельные
Улан-удэнцы отметили День народного единства
Улан-удэнцы отметили День народного единства
Общество, 04.11.2023
Главной площадкой стал парк «Юбилейный». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Стали известны имена чемпионов Бурятии по борьбе
Стали известны имена чемпионов Бурятии по борьбе
Общество, 04.11.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с 61-го чемпионата Бурятии по вольной борьбе
Артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ показали спектакль в женской колонии
Артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ показали спектакль в женской колонии
Общество, 04.11.2023
Спектакль-монолог девочки-подростка, за всю свою короткую жизнь видевшей столько горя, многих зрителей трогает до слёз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^