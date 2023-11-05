Ещё одно село в пригородном районе Бурятии выживает без фельдшера

Люди там лишились медицинской помощи
Следом за жителями Саратовки
на отсутствие фельдшера начали жаловаться ещё в одном селе Тарбагатайского района – Хандагатае. Местные поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», будет ли там вообще медик и когда. Многим теперь приходится ездить за теми же лекарствами в райцентр.
- Ни давление измерить, ни таблетку купить. У нас же много пожилых и старых людей. Как они должны ехать в Тарбагатай за таблетками? Кто ведёт взрослое население? – вопрошают сельчане.
Главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Ольга Тугаринова пояснила, что вопрос как раз решается. Фельдшер скоро начнёт работать в селе Барыкино. «Он будет курировать в том числе и население Хандагатая», – подчеркнула руководитель медучреждения.
Люди там лишились медицинской помощи
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