Ещё одно село в пригородном районе Бурятии выживает без фельдшера



- Ни давление измерить, ни таблетку купить. У нас же много пожилых и старых людей. Как они должны ехать в Тарбагатай за таблетками? Кто ведёт взрослое население? – вопрошают сельчане.



Главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Ольга Тугаринова пояснила, что вопрос как раз решается. Фельдшер скоро начнёт работать в селе Барыкино. «Он будет курировать в том числе и население Хандагатая», – подчеркнула руководитель медучреждения.

