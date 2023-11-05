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В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей

В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Псы бросаются на прохожих прямо на улице

В джидинском селе Петропавловка бьют тревогу из-за безнадзорных животных, которые оккупировали районный центр. На днях местные жители поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», кому можно пожаловаться на собак, которые кидаются на них прямо на улице.

В райадминистрации посоветовали обращаться напрямую в отдел муниципального контроля или же звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Заодно сельчанам напомнили правила содержания домашних питомцев: их нельзя отпускать на самовыгул, а регистрация считается обязательной для всех владельцев. На нарушителей пообещали составлять протоколы.

Ранее жителей Кабанского района тоже всерьёз обеспокоила ситуация с безнадзорными четвероногими. Их становится больше. Винят в этом людей, выбрасывающих на улицу своих псов.

- Расплодят в сёлах щенков, а потом выбрасывают их. Они вырастают и бегают целыми стаями. Либо хозяева наплодят из жалости. Собаки начали давить домашних птиц, а потом и на ребёнка нападут, – заявили местные в группе «Кабанск-инфо. 24/7».

Они уточнили, будут ли власти принимать какие-то меры. В управлении сельского хозяйства райадминистрации сообщили: субвенцию, которую выделили муниципальному образованию на поимку беспризорных животных, уже использовали. Отлов продолжится после того, как правительство РБ вновь направит на это средства. А при нарушении правил содержания собак сельчан призвали обращаться в администрацию своего сельского поселения либо в МВД.
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