В райцентре в Бурятии уличные собаки атакуют людей



В джидинском селе Петропавловка бьют тревогу из-за безнадзорных животных, которые оккупировали районный центр. На днях местные жители поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», кому можно пожаловаться на собак, которые кидаются на них прямо на улице.



В райадминистрации посоветовали обращаться напрямую в отдел муниципального контроля или же звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Заодно сельчанам напомнили правила содержания домашних питомцев: их нельзя отпускать на самовыгул, а регистрация считается обязательной для всех владельцев. На нарушителей пообещали составлять протоколы.