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В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом

В Бурятии стали меньше болеть сифилисом и педикулёзом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако на республику наступают ветрянка, гепатит и менингит

В Бурятстате рассказали об эпидемиологической обстановке в республике за первые девять месяцев – с января по сентябрь 2023 года. За это время в Бурятии снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, включая сальмонеллёзные (на 37,7%) и острые (на 24,7%), а также клещевым вирусным энцефалитом (на 35,6%). В этом году от клещей в РБ пострадали 3669 человек (на 15,6% меньше, чем в 2022-ом) и 48 из них – в сентябре.
 
Кроме того, в регионе отступают клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, - 27,1%), сибирский клещевой тиф (на 23,1%), педикулёз (17,1%), COVID-19 (5%), туберкулёз (на 9,8%) и сифилис (на 5,5%).

Но при этом жители республики стали чаще – в 3,8 раза – заражаться гриппом, ветряной оспой (на 34,3%), внебольничной пневмонией (16,3%) и менингококковой инфекцией – в регионе зафиксировали три таких случая. В списке – и вирусные гепатиты (в три раза).
 
- В Бурятии зафиксировано 243 случая гепатита (против 82-х в январе – сентябре 2022-го), в том числе 8 – в острой форме (гепатит А), – отмечают в ведомстве.

А ещё в регионе на 18,9% возросла заболеваемость ВИЧ и на 13,6% – гонореей. Среди подхвативших различные инфекции более половины (65,9%) – дети и подростки, в том числе с острыми кишечными (73,1%) и другими сальмонеллёзными инфекциями (56,9%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (69,2%), внебольничной пневмонией (35,7%), COVID-19 (10%) и туберкулёзом (3,5%)
болезнь медицина дети

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