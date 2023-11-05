Вода в многострадальном селе в Бурятии стала чище, но запахла тухлятиной



Эпопея с Эпопея с вонючей водой в прибайкальском селе Мостовка продолжается. Люди мучаются из-за неё вот уже десять лет, напомнили в региональном отделении Народного фронта. В конце октября проблему пообещали решить. Тогда специалисты провели технический осмотр станции водоподготовки и установили новый насос.



- Идёт прокачивание из скважины. Заказали компоненты на станцию в Новосибирске. Срок поставки – в течение 10 дней. После замены элементов фильтрации вода будет соответствовать нормативным показателям, – проинформировали тогда местных жителей в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



На днях общественники сообщили: вода стала более прозрачной, но зато у неё появился запах сероводорода. «Видимо, подаётся неочищенной – требуются фильтрация и обследование», – подчеркнули «фронтовики».



В октябре населённый пункт



Ситуация в Мостовке накаляется с каждым разом. Вместо чистой и прозрачной воды в одном из многоквартирных домов и в нескольких частных бежит ржавая и с ужасным запахом. То же самое – в местном детском саду и школе. Приходится либо покупать бутилированную, либо привозить нормальную из других населённых пунктов. Фильтр с очисткой не справляется. Из-за вонючей жижи у многих болят желудки, а у детей появляются гнойные высыпания на коже.



Всё дело, как выяснилось – в водонапорной башне. После того, как на это обратили внимание активисты, власти заверили, что разберутся в проблеме.



Спустя шесть дней вода действительно стала чище. Для сельчан также организовали подвоз. Но это – лишь



- Сейчас продолжаются технологические и ремонтные работы со стороны района. Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора ещё не завершилась, – отмечает руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. В октябре населённый пункт решили запитать по временной схеме из дополнительной скважины после забора анализа. Кроме того, там запланировали работы по замене очищающих ингредиентов из системы водоочистки.Ситуация в Мостовке накаляется с каждым разом. Вместо чистой и прозрачной воды в одном из многоквартирных домов и в нескольких частных бежит ржавая и с ужасным запахом. То же самое – в местном детском саду и школе. Приходится либо покупать бутилированную, либо привозить нормальную из других населённых пунктов. Фильтр с очисткой не справляется. Из-за вонючей жижи у многих болят желудки, а у детей появляются гнойные высыпания на коже.Всё дело, как выяснилось – в водонапорной башне. После того, как на это обратили внимание активисты, власти заверили, что разберутся в проблеме.Спустя шесть дней вода действительно стала чище. Для сельчан также организовали подвоз. Но это – лишь на сутки . А потом история повторилась. Детский сад и школу вообще закрыли на неопределённый срок. К ситуации подключилась прокуратура. «Фронтовики» ждут итогов проверки надзорного ведомства.- Сейчас продолжаются технологические и ремонтные работы со стороны района. Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора ещё не завершилась, – отмечает руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



На официальной странице движения во «ВКонтакте» она уточнила, что районная администрация закупила фильтры и собирается установить их. Но исчезнет ли после этого запах – неизвестно.



- Превышены ли предельные показания сероводорода в воде, покажут уже лабораторные исследования. По новой скважине тоже есть сложности. Дело не только в финансировании, но и в необходимости предварительного исследования, – добавила Юлия Ким.