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Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она продлится всего четыре дня

В Бурятии, как и по всей стране, наступил длинный уик-энд. Его устроили в честь Дня народного единства, который россияне отметили накануне уже в 19-ый раз.

Поскольку суббота, 4-ое, совпала с праздником, положенный выходной автоматически переносится на следующий за ним будний – то есть понедельник, 6-ое. Так что новая трудовая неделя будет короткой – с 7 по 10 ноября включительно.

В августе правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а жители Бурятии, скорее всего, на один больше – то есть 119 – благодаря Сагаалгану.

Так, новогодние каникулы продлятся по 8 января. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта включительно (пятница-понедельник).

Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато после неё страну ждут целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.
отдых работа День народного единства праздник

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