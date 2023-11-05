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На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»

На оживлённой улице в столице Бурятии появился «гейзер»
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Из-за парящей ливнёвки пешеходы всерьёз переживают за собственную безопасность

Жители бурятской столицы бурно обсуждают в соцсетях «парящую» ливневую канализацию на остановке «Саяны» на улице Терешковой – по направлению из центра города. Продолжается это уже несколько дней. 
 
Из ниоткуда взявшийся «гейзер» всерьёз обеспокоил улан-удэнцев. Они считают, что дорога в любой момент может обвалиться из-за «подмывания почвы». Автомобилисты пишут, что ехать теперь приходится наугад.

- Сколько будет идти пар из ливнёвки на «Саянах»? Это небезопасно – рядом пешеходный переход, – рассказали в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Некоторые участники группы в комментариях к публикации заявили: мол, это деньги людей испаряются и поблагодарили всех причастных за «обогрев» улицы. «А что вам не нравится? Всё логично: если на улице будет тепло, то и в домах – тоже», – не удержались от ироничного комментария другие. А третьи сообщили, что всё-таки видели на этом участке рабочих. «Вчера стоял там «Крузак» и люди в кепках. Делали умные лица. Сегодня – та же песня!», «Недавно мужики там ковырялись. Что-то делают», – поделились посетители паблика с остальными подписчиками.
ливневая канализация соцсети дороги безопасность

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