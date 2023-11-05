В отдалённом районе Бурятии «мутят» реку



Жители Баунтовского района забили тревогу из-за неожиданно пожелтевшей и помутневшей реки Ципикан. Её запечатлели на камеру, а фото разместили в группе «Баунт-инфо.24/7». «Что за муть?», – поинтересовались люди.



Под подозрение попало одно из местных золотодобывающих предприятий. В Ангаро-Байкальском территориальном управлении Росрыболовства дали понять, что реку в районе обследовать сейчас не будут, поскольку, согласно пункту «а» части 3 постановления российского правительства № 336 от 10 марта 2022 года («Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора)»), внеплановые проверки проводятся в нескольких случаях, в том числе – при непосредственной угрозе или причинении вреда жизни и здоровью людей и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера либо их угрозе.



Для выездного обследования требуется специализированная техника, поскольку местность труднодоступная. В республике до 15 ноября продлится период нереста, и все основные силы и средства управления задействовали в рыбоохранных мероприятиях.



- Поэтому выездные обследования других водных объектов будут проводиться после окончания нереста байкальского омуля, – приводит ответ ведомства «Баунт-инфо.24/7».

