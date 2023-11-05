Временами будет порывистый ветер
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшой снег.
Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём -4,-9, местами до +1, по северу местами -10,-15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура днём -5,-7.
В Улан-Удэ похолодает до -7
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 05.11.2023
Временами будет порывистый ветер
На Стеклозаводе закрыли четыре неэффективные котельные
Главной площадкой стал парк «Юбилейный». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с 61-го чемпионата Бурятии по вольной борьбе
Спектакль-монолог девочки-подростка, за всю свою короткую жизнь видевшей столько горя, многих зрителей трогает до слёз
Сделано это было в честь Дня народного единства
В некоторых районах ожидается -15 градусов
В республике стартовал конкурс на лучший архитектурный проект
В Северо-Байкальском районе продолжат программу «Чистая вода»
Он состоится в День народного единства
Первые матчи проведут 4 ноября
Ожидается приезд команд из Бурятии, Монголии и Иркутской области
В республике поощрили успешные практики в дошкольном и начальном общем образовании
Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе
Соревнования проводились в рамках всероссийского проекта «Первая помощь»