В Улан-Удэ похолодает до -7

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Временами будет порывистый ветер



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшой снег.



Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём -4,-9, местами до +1, по северу местами -10,-15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура днём -5,-7.

