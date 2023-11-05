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В Улан-Удэ похолодает до -7

В Улан-Удэ похолодает до -7
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Временами будет порывистый ветер

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшой снег.

Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём -4,-9, местами до +1, по северу местами -10,-15.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура днём -5,-7.
прогноз погоды

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