Улан-удэнцы отметили День народного единства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Главной площадкой стал парк «Юбилейный». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



4 ноября Россия отмечает День народного единства — праздник в память об изгнании польских войск ополчением Минина и Пожарского в 1612 году.



В этом году в Улан-Удэ отказались от традиционного митинга на площади Советов. Причину его отмены власти не объясняли.



Основной площадкой для гуляний стал парк «Юбилейный», где собралось большое количество отдыхающих.



На сцене парка солисты и творческие коллективы дали праздничный концерт «Мы вместе».



Также для горожан провели мастер-класс «Танцы народов России». Русские, буряты, эвенки, киргизы, армяне, семейские, татары объединились и вместе станцевали бурятский танец ёхор.



Одно из городских кафе приготовило тысячу порций узбекского плова. Им угостили всех желающих. За пловом выстраивались длинные очереди – метров сто, не меньше, рассказали очевидцы.



Справка:



День народного единства учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от поляков.



Это событие ознаменовало окончание Смутного времени — так называют период между смертью Федора Иоанновича в 1598 году и воцарением Михаила Романова. Сын Ивана Грозного правил недолго и не оставил наследников, из-за чего династия Рюриковичей прервалась. Следующим царём стал боярин Борис Годунов, однако не все представители знати были согласны с его кандидатурой.



В то же время начал распространяться слух о том, что младший царевич Дмитрий, погибший при загадочных обстоятельствах в юном возрасте, может быть жив. Этим воспользовались самозванцы – в стране начали появляться так называемые Лжедмитрии, выдававшие себя за наследника престола. Всё это и породило Смуту – глубокий династический и экономический кризис, который привел государство в упадок. Единое русское государство распалось. Страну поразили повсеместные грабежи, разбой, воровство и повальное пьянство.



В 1610 году власть перешла к союзу бояр во главе с Федором Мстиславским — Семибоярщине. Именно они впустили в Москву армию польского короля Сигизмунда III и избрали царём его сына Владислава. Москва оказалась оккупирована польскими войсками.



Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско. В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.



Освобождение Москвы создало условия для восстановления государственной власти и избрания нового царя. В 1613 году Земский собор, куда входили представители самых разных слоев населения страны (духовенство, боярство, дворянство, посадские люди, черносошные крестьяне и др.), избрал новым царём молодого Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии Романовых.

