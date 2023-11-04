Стали известны имена чемпионов Бурятии по борьбе

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с 61-го чемпионата Бурятии по вольной борьбе



3 ноября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии среди мужчин по вольной борьбе. Он прошёл в 61-й раз.



Борцы сошлись друг с другом на коврах центра единоборств «Патриот». Всего участие принимали около ста спортсменов, в том числе ветераны. Медали среди ветеранов в рамках чемпионата Бурятии разыграли впервые.



- Вольная борьба – один из самых любимых видов спорта в Бурятии и, пожалуй, самый народный. Практически все наши жители любят борьбу, смотрят соревнования, болеют и так или иначе поддерживают наших спортсменов, - подчеркнул министр спорта Бурятии Иван Козырев. – Этот чемпионат отличается прежде всего тем, что участвуют ветераны. Большое спасибо тем, кто нашёл возможность приехать сюда и повысить статус чемпионата. Мы хотим, чтобы среди ветеранского движения была высокая конкуренция и яркая зрелищная борьба. Спасибо всем, кто продолжает вести здоровый образ жизни и продолжает выступать на коврах, мотивируя подрастающее поколение.



Медали чемпионата Бурятии были разыграны в десяти весовых категориях.



По итогам турнира сформируют мужскую сборную республику по вольной борьбе – в неё попадут победители и призёры. Именно эти спортсмены поедут на всероссийские сборы, а также выступят на крупнейших стартах.



- Так, впереди Кубок России. Мы надеемся, что весь 2024 года наша сборная будет показывать высокие результаты, - заявил президент федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев.



Чемпионат Бурятии, как и другие крупные соревнований по борьбе, поддерживает генеральный партнёр федерации спортивной борьбы республики – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).



Результаты чемпионата Бурятии по вольной борьбе-2023:



57 кг:



1 место – Пурбо Эрдынеев

2 место – Эрдэни Рабданов

3 место – Баир Шагдуров и Аркадий Дашидондуков



61 кг:



1 место – Эрдэм Борогшонов

2 место – Денис Данжалов

3 место – Тимур Хубарков и Бэлигто Гонжапов



65 кг:



1 место – Борис Боршуев

2 место – Эрдэм Шарастепанов

3 место – Алдар Мункуев и Булат Баясхолонов



70 кг:



1 место – Игорь Упхоев

2 место – Саян Жигзымаев

3 место – Цыден Цыденов и Цырен Дугаржапов



74 кг:



1 место – Сандан Гармаев

2 место – Баир Цыденов

3 место – Максим Доржиев



79 кг:



1 место – Тумэн Бодиев

2 место – Очир Доржиев

3 место – Жаргал Аюржанаев



86 кг:



1 место – Буянто Шадапов

2 место – Максим Судаков

3 место – Аюр Жигжитов



92 кг:



1 место – Кирилл Эрхитуев

2 место – Арсалан Бальжинимаев

3 место – Александр Галсанов



97 кг:



1 место – Андрей Елбаскин

2 место – Аюр Нимаев

3 место – Алдар Очиров



125 кг:



1 место – Балдан Цыжипов

2 место – Эрдэм Цыренжапов

3 место – Жаргалан Будажапов



