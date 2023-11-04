Стали известны имена чемпионов Бурятии по борьбе

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с 61-го чемпионата Бурятии по вольной борьбе
3 ноября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии среди мужчин по вольной борьбе. Он прошёл в 61-й раз.
Борцы сошлись друг с другом на коврах центра единоборств «Патриот». Всего участие принимали около ста спортсменов, в том числе ветераны. Медали среди ветеранов в рамках чемпионата Бурятии разыграли впервые.
- Вольная борьба – один из самых любимых видов спорта в Бурятии и, пожалуй, самый народный. Практически все наши жители любят борьбу, смотрят соревнования, болеют и так или иначе поддерживают наших спортсменов, - подчеркнул министр спорта Бурятии Иван Козырев. – Этот чемпионат отличается прежде всего тем, что участвуют ветераны. Большое спасибо тем, кто нашёл возможность приехать сюда и повысить статус чемпионата. Мы хотим, чтобы среди ветеранского движения была высокая конкуренция и яркая зрелищная борьба. Спасибо всем, кто продолжает вести здоровый образ жизни и продолжает выступать на коврах, мотивируя подрастающее поколение.
Медали чемпионата Бурятии были разыграны в десяти весовых категориях.
По итогам турнира сформируют мужскую сборную республику по вольной борьбе – в неё попадут победители и призёры. Именно эти спортсмены поедут на всероссийские сборы, а также выступят на крупнейших стартах.
- Так, впереди Кубок России. Мы надеемся, что весь 2024 года наша сборная будет показывать высокие результаты, - заявил президент федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев.
Чемпионат Бурятии, как и другие крупные соревнований по борьбе, поддерживает генеральный партнёр федерации спортивной борьбы республики – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).
Результаты чемпионата Бурятии по вольной борьбе-2023:
57 кг:
1 место – Пурбо Эрдынеев
2 место – Эрдэни Рабданов
3 место – Баир Шагдуров и Аркадий Дашидондуков
61 кг:
1 место – Эрдэм Борогшонов
2 место – Денис Данжалов
3 место – Тимур Хубарков и Бэлигто Гонжапов
65 кг:
1 место – Борис Боршуев
2 место – Эрдэм Шарастепанов
3 место – Алдар Мункуев и Булат Баясхолонов
70 кг:
1 место – Игорь Упхоев
2 место – Саян Жигзымаев
3 место – Цыден Цыденов и Цырен Дугаржапов
74 кг:
1 место – Сандан Гармаев
2 место – Баир Цыденов
3 место – Максим Доржиев
79 кг:
1 место – Тумэн Бодиев
2 место – Очир Доржиев
3 место – Жаргал Аюржанаев
86 кг:
1 место – Буянто Шадапов
2 место – Максим Судаков
3 место – Аюр Жигжитов
92 кг:
1 место – Кирилл Эрхитуев
2 место – Арсалан Бальжинимаев
3 место – Александр Галсанов
97 кг:
1 место – Андрей Елбаскин
2 место – Аюр Нимаев
3 место – Алдар Очиров
125 кг:
1 место – Балдан Цыжипов
2 место – Эрдэм Цыренжапов
3 место – Жаргалан Будажапов
Стали известны имена чемпионов Бурятии по борьбе
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