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Стали известны имена чемпионов Бурятии по борьбе

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с 61-го чемпионата Бурятии по вольной борьбе

3 ноября в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии среди мужчин по вольной борьбе. Он прошёл в 61-й раз.

Борцы сошлись друг с другом на коврах центра единоборств «Патриот». Всего участие принимали около ста спортсменов, в том числе ветераны. Медали среди ветеранов в рамках чемпионата Бурятии разыграли впервые.

- Вольная борьба – один из самых любимых видов спорта в Бурятии и, пожалуй, самый народный. Практически все наши жители любят борьбу, смотрят соревнования, болеют и так или иначе поддерживают наших спортсменов, - подчеркнул министр спорта Бурятии Иван Козырев. – Этот чемпионат отличается прежде всего тем, что участвуют ветераны. Большое спасибо тем, кто нашёл возможность приехать сюда и повысить статус чемпионата. Мы хотим, чтобы среди ветеранского движения была высокая конкуренция и яркая зрелищная борьба. Спасибо всем, кто продолжает вести здоровый образ жизни и продолжает выступать на коврах, мотивируя подрастающее поколение.

Медали чемпионата Бурятии были разыграны в десяти весовых категориях.

По итогам турнира сформируют мужскую сборную республику по вольной борьбе – в неё попадут победители и призёры. Именно эти спортсмены поедут на всероссийские сборы, а также выступят на крупнейших стартах.

- Так, впереди Кубок России. Мы надеемся, что весь 2024 года наша сборная будет показывать высокие результаты, - заявил президент федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев.

Чемпионат Бурятии, как и другие крупные соревнований по борьбе, поддерживает генеральный партнёр федерации спортивной борьбы республики – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).

Результаты чемпионата Бурятии по вольной борьбе-2023:

57 кг:

1 место – Пурбо Эрдынеев
2 место – Эрдэни Рабданов
3 место – Баир Шагдуров и Аркадий Дашидондуков

61 кг:

1 место – Эрдэм Борогшонов
2 место – Денис Данжалов
3 место – Тимур Хубарков и Бэлигто Гонжапов

65 кг:

1 место – Борис Боршуев
2 место – Эрдэм Шарастепанов
3 место – Алдар Мункуев и Булат Баясхолонов

70 кг:

1 место – Игорь Упхоев
2 место – Саян Жигзымаев
3 место – Цыден Цыденов и Цырен Дугаржапов

74 кг:

1 место – Сандан Гармаев
2 место – Баир Цыденов
3 место – Максим Доржиев

79 кг:

1 место – Тумэн Бодиев
2 место – Очир Доржиев
3 место – Жаргал Аюржанаев

86 кг:

1 место – Буянто Шадапов
2 место – Максим Судаков
3 место – Аюр Жигжитов

92 кг:

1 место – Кирилл Эрхитуев
2 место – Арсалан Бальжинимаев
3 место – Александр Галсанов

97 кг:

1 место – Андрей Елбаскин
2 место – Аюр Нимаев
3 место – Алдар Очиров

125 кг:

1 место – Балдан Цыжипов
2 место – Эрдэм Цыренжапов
3 место – Жаргалан Будажапов

спорт вольная борьба ЗГРП чемпионат Бурятии

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