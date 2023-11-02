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В Бурятии под конец октября заметили живую бабочку

В Бурятии под конец октября заметили живую бабочку
Общество,  Фото:«Бичура-инф 24/7»
Крапивницу встретили в Бичурском районе

Не днях в группе «Бичура-инф 24/7» разместили фото с бабочкой, севшей на траву. Её запечатлели на камеру в конце второго осеннего месяца.

- Октябрю конец подходит, а бабочки ещё летают, – говорилось в комментарии к записи.

В середине октября в столице республики тоже обнаружили живую бабочку, севшую на цветок. Вообще середина осени в этот раз выдалась необычайно тёплой. Из-за этого некоторые растения начали цвести второй раз за год. К примеру, в том же Бичурском районе распустился рододендрон даурский, который в народе называют багульником.

Фото с ним прислали в группу «Бичура-инфо.24/7» местные жители. Обычно эти ярко-розовые бутоны появляются с наступлением тепла, в апреле-июне.

Ранее в разных районах республики встречали распустившиеся подснежники, а в Северо-Байкальском и в Закаменском даже зажелтели одуванчики.

бабочки природа

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