В Бурятии под конец октября заметили живую бабочку









Фото с ним прислали в группу «Бичура-инфо.24/7» местные жители. Обычно эти ярко-розовые бутоны появляются с наступлением тепла, в апреле-июне.



Ранее в разных районах республики встречали распустившиеся



В середине октября в столице республики тоже обнаружили живую бабочку, севшую на цветок. Вообще середина осени в этот раз выдалась необычайно тёплой. Из-за этого некоторые растения начали цвести второй раз за год. К примеру, в том же Бичурском районе распустился рододендрон даурский, который в народе называют багульником.Фото с ним прислали в группу «Бичура-инфо.24/7» местные жители. Обычно эти ярко-розовые бутоны появляются с наступлением тепла, в апреле-июне.Ранее в разных районах республики встречали распустившиеся подснежники , а в Северо-Байкальском и в Закаменском даже зажелтели одуванчики.

Не днях в группе «Бичура-инф 24/7» разместили фото с бабочкой, севшей на траву. Её запечатлели на камеру в конце второго осеннего месяца.- Октябрю конец подходит, а бабочки ещё летают, – говорилось в комментарии к записи.