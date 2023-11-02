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В Улан-Удэ теплоэнергетики наградили победителей конкурса детских рисунков

В Улан-Удэ теплоэнергетики наградили победителей конкурса детских рисунков
Общество, 
Победители получили смартфоны

В Улан-Удэ состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков «Энергия Знаний» от ТГК-14. Теплоэнергетики вручили им главные призы – современные смартфоны и дипломы.

Победителями акции стали:

- Донир Г. – в номинации «Теплый город – хорошо, долг и холод – плохо!»;
- Варвара С. – в номинации «За тепло надо платить вовремя!»;
- Валерия М. – в номинации «Тепло – это результат тяжёлого труда теплоэнергетиков».

Они были выбраны по результатам отбора рисунков комиссией и голосованием в группе социальной сети «ВКонтакте» «Теплоэнергосбыт Бурятии/ТГК-14».

- Спасибо всем, кто голосовал за меня, я очень рада. Благодарю ТГК-14, что проводит такой замечательный конкурс, - отметила Варвара.

Ещё 30 участников акции, отобранных комиссией, получат от теплоэнергетиков сертификаты на канцелярские товары. Уже в ближайшее время их пригласят для вручения призов.

Акция «Энергия Знаний» - конкурс детских рисунков на тему «Теплоэнергетика», который каждую осень проводит ТГК-14. В этом году в нём приняли участие 265 школьников. Поданные ими рисунки ярко показали все сферы деятельности теплоэнергетиков: от работы ТЭЦ и ремонтов оборудования до приёма жителей в расчетно-кассовых центрах. К некоторым работам даже приложили стихи и небольшие рассказы о том, чем они были вдохновлены.

Теплоэнергетики искренне благодарят всех участников акции, а также желают им успехов в учёбе и творчестве.


ТГК-14 конкурс рисунков

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