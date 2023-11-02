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Спортсменка из Бурятии стала победительницей «Борцовской лиги Поддубного»

Спортсменка из Бурятии стала победительницей «Борцовской лиги Поддубного»
Общество, 
Золотую медаль завоевала Жаргалма Цыремпилова

Спортсменка из Бурятии Жаргалма Цыремпилова завоевала золотую медаль международного турнира «Борцовская лига Поддубного». Соревнования прошли 1 ноября в Москве.

В финальном поединке в весовой категории до 59 кг Жаргалма одолела свою соотечественницу Алёну Сангадиеву, выступавшую за сборную Москвы. Итоговый счёт поединка 5:4.

На турнире также отличилась ещё одна представительница Бурятии Ульяна Тукуренова. Она завоевала серебряную медаль, уступив в финале москвичке Екатерине Кулиш.

Жаргалма Цыремпилова – чемпионка России-2023.

Справка: 

Борцовская лига Поддубного (PWL) — профессиональная борцовская лига, привлекающая лучших спортсменов мира. За полтора года в PWL приняли участие более 1000 борцов из 23 стран мира, среди которых пять победителей Олимпийских игр, 19 чемпионов мира, 15 призёров Олимпийских игр, более 40 чемпионов континентов.

- Мы хотим, чтобы на борьбу посмотрели по-новому — не только с точки зрения спорта высших достижений, где нам нет равных в мире, но и с точки зрения шоу. Если добавить к нашим спортивным успехам то, что сегодня интересует зрителя, не заходя за рамки правил и цензуры в хорошем смысле (в частности: профессиональный свет и звук, спецэффекты, культурную программу, рекламу и PR), и все это качественно снять и показать, то спортивная борьба способна собрать колоссальную аудиторию во всем мире, - рассказывал в интервью «Матч.ТВ» коммерческий директор Федерации спортивной борьбы России Юрий Федоров. 
спорт вольная борьба

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