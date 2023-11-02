Спортсменка из Бурятии стала победительницей «Борцовской лиги Поддубного»

Золотую медаль завоевала Жаргалма Цыремпилова



Спортсменка из Бурятии Жаргалма Цыремпилова завоевала золотую медаль международного турнира «Борцовская лига Поддубного». Соревнования прошли 1 ноября в Москве.



В финальном поединке в весовой категории до 59 кг Жаргалма одолела свою соотечественницу Алёну Сангадиеву, выступавшую за сборную Москвы. Итоговый счёт поединка 5:4.



На турнире также отличилась ещё одна представительница Бурятии Ульяна Тукуренова. Она завоевала серебряную медаль, уступив в финале москвичке Екатерине Кулиш.



Жаргалма Цыремпилова – чемпионка России-2023.



Справка:



Борцовская лига Поддубного (PWL) — профессиональная борцовская лига, привлекающая лучших спортсменов мира. За полтора года в PWL приняли участие более 1000 борцов из 23 стран мира, среди которых пять победителей Олимпийских игр, 19 чемпионов мира, 15 призёров Олимпийских игр, более 40 чемпионов континентов.



- Мы хотим, чтобы на борьбу посмотрели по-новому — не только с точки зрения спорта высших достижений, где нам нет равных в мире, но и с точки зрения шоу. Если добавить к нашим спортивным успехам то, что сегодня интересует зрителя, не заходя за рамки правил и цензуры в хорошем смысле (в частности: профессиональный свет и звук, спецэффекты, культурную программу, рекламу и PR), и все это качественно снять и показать, то спортивная борьба способна собрать колоссальную аудиторию во всем мире, - рассказывал в интервью «Матч.ТВ» коммерческий директор Федерации спортивной борьбы России Юрий Федоров.

