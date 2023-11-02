В Бурятии более 1200 собак лишили шанса на потомство









Такой законопроект, кстати, ранее внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициатива призвана остановить бесконтрольное размножение, ведь нежелательное потомство часто выбрасывают на улицу. Защитники четвероногих идею рьяно поддержали.





В середине сентября в мэрии Улан-Удэ состоялся круглый стол, на котором власти, зоозащитники и представители служб отлова безнадзорных псов обсуждали наболевший «собачий» вопрос. Тогда поступило предложение – сделать стерилизацию домашних питомцев обязательной.Такой законопроект, кстати, ранее внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициатива призвана остановить бесконтрольное размножение, ведь нежелательное потомство часто выбрасывают на улицу. Защитники четвероногих идею рьяно поддержали.

В Бурятии бесплатно простерилизовали 1242 собаки, у которых есть хозяева. Процедуру можно сделать в столице и десяти районах республики – Заиграевском, Иволгинском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Муйском.Как пояснили в республиканском управлении ветеринарии, цель бесплатной стерилизации – снизить число безнадзорных животных, поскольку у перенёсших процедуру больше не будет нежелательного потомства, которое могут выбросить на улицу. Акция продлится до конца года.