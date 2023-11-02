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На мостах Бурятии прошли учения по транспортной безопасности

На мостах Бурятии прошли учения по транспортной безопасности
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
В зону транспортной безопасности «проникло» неустановленное лицо

В Бурятии сотрудники управления дорог «Южный Байкал» совместно с представителями территориальных органов ФСБ, МВД и МЧС провели плановые учения на подведомственных объектах транспортной инфраструктуры. Местом проведения стали два моста через реку Селенга.

Участниками учений отработаны действия в случае проникновения в зону транспортной безопасности неустановленного лица. Мероприятие позволило оценить уровень подготовки должностных лиц на местах и оперативность работы в области обеспечения транспортной безопасности на искусственных сооружениях.

- Сотрудники управления федеральных автомобильных дорог отработали навыки взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС. В ходе учений они подтвердили хорошее знание положений законодательства Российской Федерации и отлично справились с поставленными задачами, - сообщили в пресс-службе управления. - Мероприятия проходили в рамках реализации федерального закона «О транспортной безопасности».

Упрдор Южный Байкал Упрдор "Южный Байкал" Бурятия

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