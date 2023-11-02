В Бурятии пообещали очень снежный ноябрь

Ясная безоблачная погода в ноябре – к скорому понижению температуры

Продолжительное и сильное похолодание – к суровой зиме

Если в начале месяца выпал снег – к ранней весне

Сухой и ясный ноябрь неблагоприятен для будущего урожая

Если многие деревья не сбросили листья – зима выдастся долгой

Если осыпающаяся листва ложится наизнанку, будет тёплая зима и урожайный год, а если стелется «глянцем» вверх – неизбежны холода



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных примет, раскрывающих особенности последнего месяца осени. Вот некоторые из них: