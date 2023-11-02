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В Бурятии пообещали очень снежный ноябрь

В Бурятии пообещали очень снежный ноябрь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Российские синоптики рассказали, чего ждать от последнего осеннего месяца

В 2023 году россиян в целом ждёт тёплый ноябрь. При этом в ряде регионов он будет дождливым и снежным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обильные осадки обещают в том числе в Бурятии и соседней Иркутской области. Их дефицит прогнозируют лишь в некоторых районах Якутии и на Чукотке.

Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз погоды на третий месяц осени. Средняя температура воздуха в ноябре окажется примерно на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы. Осадков в большинстве районов, по данным местных синоптиков, выпадет столько же, сколько обычно или больше. Исключение – побережье Байкала.

Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных примет, раскрывающих особенности последнего месяца осени. Вот некоторые из них:

Ясная безоблачная погода в ноябре – к скорому понижению температуры
Продолжительное и сильное похолодание – к суровой зиме
Если в начале месяца выпал снег – к ранней весне
Сухой и ясный ноябрь неблагоприятен для будущего урожая
Если многие деревья не сбросили листья – зима выдастся долгой
Если осыпающаяся листва ложится наизнанку, будет тёплая зима и урожайный год, а если стелется «глянцем» вверх – неизбежны холода
погода прогноз погоды снег

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