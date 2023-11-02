В Бурятии пообещали очень снежный ноябрь

В 2023 году россиян в целом ждёт тёплый ноябрь. При этом в ряде регионов он будет дождливым и снежным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обильные осадки обещают в том числе в Бурятии и соседней Иркутской области. Их дефицит прогнозируют лишь в некоторых районах Якутии и на Чукотке.
Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз погоды на третий месяц осени. Средняя температура воздуха в ноябре окажется примерно на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы. Осадков в большинстве районов, по данным местных синоптиков, выпадет столько же, сколько обычно или больше. Исключение – побережье Байкала.
Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных примет, раскрывающих особенности последнего месяца осени. Вот некоторые из них:
Ясная безоблачная погода в ноябре – к скорому понижению температуры
Продолжительное и сильное похолодание – к суровой зиме
Если в начале месяца выпал снег – к ранней весне
Сухой и ясный ноябрь неблагоприятен для будущего урожая
Если многие деревья не сбросили листья – зима выдастся долгой
Если осыпающаяся листва ложится наизнанку, будет тёплая зима и урожайный год, а если стелется «глянцем» вверх – неизбежны холода
Продолжительное и сильное похолодание – к суровой зиме
Если в начале месяца выпал снег – к ранней весне
Сухой и ясный ноябрь неблагоприятен для будущего урожая
Если многие деревья не сбросили листья – зима выдастся долгой
Если осыпающаяся листва ложится наизнанку, будет тёплая зима и урожайный год, а если стелется «глянцем» вверх – неизбежны холода