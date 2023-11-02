Лесопожарную технику в Бурятии отправляют на зимовку

Перед консервацией все машины проходят обязательное техническое обслуживание
В Бурятии завершился пожароопасный сезон, в связи с чем технику, предназначенную для тушения лесных пожаров, поставят на консервацию. Во всех 25 лесхозах Бурятии технику сейчас отправляют на зимовку.
- Консервация производится в закрытых помещениях, также машины можно «спрятать» под навесом. Есть возможность использовать специализированные открытые площадки. Перед консервацией все машины проходят обязательное техническое обслуживание: замену жидкостей, расходных запчастей. Кроме того, после осмотра определяется их состояние, какой машине необходим ремонт, а какая отправится в тёплый бокс до следующей весны, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего в распоряжении специалистов 674 единицы лесопожарной техники. Около 200 машин останется на боевом посту для выполнения противопожарных мероприятий.
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В лесхозах Бурятии работают 1302 лесных пожарных.
Перед консервацией все машины проходят обязательное техническое обслуживание
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