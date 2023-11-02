В райцентре в Бурятии избавились от «убожества» возле кладбища

Оттуда убрали покосившийся туалет и установили новый
В конце сентября жители Курумкана призвали
местные власти навести порядок на кладбище. Там «красовался» покосившийся деревянный сортир, а рядом с ним разрослась мусорная куча.
- Когда уберут убогое сооружение под названием туалет? Стыдно бывает при посещении кладбища за это убожество, – заявили сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Курумкан» Александр Арамхиев сообщил, что в начале октября в месте для захоронений устроят субботник. «Тогда и отремонтируем», – заверил он и заодно призвал всех принять активное участие в мероприятии.
В итоге на этом самом месте появился новенький клозет, построенный в соответствии со всеми санитарными нормами, пишет «Курумкан-инфо.24/7». Старый демонтировали. В СП поблагодарили местных жителей, которые помогли с пиломатериалами для сооружения и их перевозкой. Туалет возвели силами неравнодушных курумканцев.
Оттуда убрали покосившийся туалет и установили новый
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