Был оценён уровень боевой выучки каждого военнослужащего
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа завершилась комплексная контрольная проверка за летний период обучения. Был оценён уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, сообщили в пресс-службе ВВО.
В ходе проверки военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники. Также они сдали нормативы по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.
Комплексные комиссии от штаба Восточного военного округа оценили готовность командиров подразделений и воинских частей применять боевой опыт современных вооружённых конфликтов. Оценивался уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами.
Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения приняли участие десятки тысяч военнослужащих, было задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.
В Восточном военном округе завершилась контрольная проверка
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