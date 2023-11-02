02 ноября

01 ноября

Популярное

В Восточном военном округе завершилась контрольная проверка

В Восточном военном округе завершилась контрольная проверка
Общество, 
Был оценён уровень боевой выучки каждого военнослужащего

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа завершилась комплексная контрольная проверка за летний период обучения. Был оценён уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе проверки военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники. Также они сдали нормативы по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Комплексные комиссии от штаба Восточного военного округа оценили готовность командиров подразделений и воинских частей применять боевой опыт современных вооружённых конфликтов. Оценивался уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения приняли участие десятки тысяч военнослужащих, было задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.

военнослужащие Восточный военный округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесопожарную технику в Бурятии отправляют на зимовку
Лесопожарную технику в Бурятии отправляют на зимовку
Общество, 02.11.2023
Перед консервацией все машины проходят обязательное техническое обслуживание
В Восточном военном округе завершилась контрольная проверка
В Восточном военном округе завершилась контрольная проверка
Общество, 02.11.2023
Был оценён уровень боевой выучки каждого военнослужащего
В Иркутской области полицейские спасли задыхавшегося младенца
В Иркутской области полицейские спасли задыхавшегося младенца
Общество, 02.11.2023
Родители не смогли бы сами оперативно доставить малыша в больницу из-за транспортного затора
Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии
Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии
Общество, 02.11.2023
К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»
В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок
В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок
Общество, 02.11.2023
Скоро он исчезнет с карты республики и сольётся с Гусиноозёрском
«Упёрлись в гору»: В прибрежном районе Бурятии «встал» ремонт дороги
«Упёрлись в гору»: В прибрежном районе Бурятии «встал» ремонт дороги
Общество, 02.11.2023
Он застопорился из-за запрета на сплошную рубку деревьев
Село в районе Бурятии может превратиться в большую помойку
Село в районе Бурятии может превратиться в большую помойку
Общество, 02.11.2023
Местные жители боятся, что скоро его заполнят стихийные свалки
Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу
Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу
Общество, 02.11.2023
Невеста надеется, что на торжество со спецоперации приедет её отец
Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Общество, 02.11.2023
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
Общество, 02.11.2023
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^