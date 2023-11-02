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В Иркутской области полицейские спасли задыхавшегося младенца

В Иркутской области полицейские спасли задыхавшегося младенца
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Родители не смогли бы сами оперативно доставить малыша в больницу из-за транспортного затора

Семья из Иркутской области поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции, которые оперативно доставили их задыхавшегося ребёнка в больницу Слюдянки, спася ему жизнь.

Инцидент произошёл 13 августа. Старший лейтенант полиции Максим Волков и инспектор ДПС Владимир Рудын на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе заметили людей, которые стояли около машины и махали руками для привлечения внимания.

Подъехав к машине, полицейские выяснили, что медицинская помощь требуется младенцу. Малыш задыхался.

На дороге в это время был транспортный затор.

- Незамедлительно дорожные полицейские, включив проблесковые маячки и сигнализацию, проследовали в ближайшее медицинское учреждение, где передали несовершеннолетнего в руки специалистов. В настоящее время ребёнок дома с родными и его здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Недавно мама записала видео с подросшим малышом, выразив слова благодарности инспекторам ГИБДД.

- Спасибо вам, что оказались рядом и нашли самый кратчайший путь до больницы. Мы очень за это благодарны, - сказала женщина.
полиция

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