Родители не смогли бы сами оперативно доставить малыша в больницу из-за транспортного затора
Семья из Иркутской области поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции, которые оперативно доставили их задыхавшегося ребёнка в больницу Слюдянки, спася ему жизнь.
Инцидент произошёл 13 августа. Старший лейтенант полиции Максим Волков и инспектор ДПС Владимир Рудын на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе заметили людей, которые стояли около машины и махали руками для привлечения внимания.
Подъехав к машине, полицейские выяснили, что медицинская помощь требуется младенцу. Малыш задыхался.
На дороге в это время был транспортный затор.
- Незамедлительно дорожные полицейские, включив проблесковые маячки и сигнализацию, проследовали в ближайшее медицинское учреждение, где передали несовершеннолетнего в руки специалистов. В настоящее время ребёнок дома с родными и его здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Недавно мама записала видео с подросшим малышом, выразив слова благодарности инспекторам ГИБДД.
- Спасибо вам, что оказались рядом и нашли самый кратчайший путь до больницы. Мы очень за это благодарны, - сказала женщина.
В Иркутской области полицейские спасли задыхавшегося младенца
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