Осенний призыв продлится до конца года
В Восточном военном округе продолжается осенний призыв граждан на военную службу. В октябре было призвано более 5 тысяч человек.
В Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Приморье уже состоялись первые отправки новобранцев в войска. В воинские части уже отправлено порядка тысячи призывников, сообщили в пресс-службе ВВО.
На призывных пунктах всех призывников обеспечивают военной формой одежды, каждому выдаётся армейский несессер с предметамиличной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия
- Граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе осеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.
Всего военные комиссариаты округа призовут и отправят в войска для прохождения военной службы более 8 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Осенний призыв завершится 31 декабря.
Фоторепортаж «Байкал-Daily» с первой отправки осенних призывников в Улан-Удэ можно посмотреть по ссылке.
Более 5 тысяч новобранцев призвали в Восточном военном округе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»
Осенний призыв продлится до конца года
Скоро он исчезнет с карты республики и сольётся с Гусиноозёрском
Новорождённые котята уже открыли глазки
Оно обойдётся в три с лишним миллиарда рублей
Он застопорился из-за запрета на сплошную рубку деревьев
Местные жители боятся, что скоро его заполнят стихийные свалки
Невеста надеется, что на торжество со спецоперации приедет её отец
Она проходит в ФСК
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству
Работы начались с 4:30
Их перечислят раньше на два дня
Опасное заболевание всё больше «захватывает» республику
А ещё вместо сосисок с лапшой их потчевали хот-догами