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Более 5 тысяч новобранцев призвали в Восточном военном округе

Более 5 тысяч новобранцев призвали в Восточном военном округе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осенний призыв продлится до конца года

В Восточном военном округе продолжается осенний призыв граждан на военную службу. В октябре было призвано более 5 тысяч человек.

В Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Приморье уже состоялись первые отправки новобранцев в войска. В воинские части уже отправлено порядка тысячи призывников, сообщили в пресс-службе ВВО.

На призывных пунктах всех призывников обеспечивают военной формой одежды, каждому выдаётся армейский несессер с предметамиличной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия

- Граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе осеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.

Всего военные комиссариаты округа призовут и отправят в войска для прохождения военной службы более 8 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Осенний призыв завершится 31 декабря.

Фоторепортаж «Байкал-Daily» с первой отправки осенних призывников в Улан-Удэ можно посмотреть по ссылке
Восточный военный округ призывники

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