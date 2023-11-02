02 ноября

01 ноября

Популярное

В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок

В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Скоро он исчезнет с карты республики и сольётся с Гусиноозёрском

Власти Бурятии дали согласие на упразднение пристанционного посёлка Загустай в Селенгинском районе. С таким ходатайством в правительство РБ обратились депутаты райсовета. Территорию, которую занимает населённый пункт, после его ликвидации хотят присоединить к Гусиноозёрску.

Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте правительства РБ. В заключении властей говорится, что фактически Загустай уже является частью города. За счёт местного бюджета там ремонтируют и обслуживают скважину, оказывают помощь в освещении детской площадки и собираются установить пожарные гидранты.

Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инженерная, транспортная и социальная инфраструктура стала единой.

- Официальное присоединение Загустая к Гусиноозёрску обеспечит взаимодействие с ним и упростит порядок и процедуру финансирования на его развитие, – гласит заключение правительства. – После упразднения планируется строительство дороги и запуск маршрутного автобуса.

Работа по их объединению началась ещё в 2012-ом, отмечается в документе. Тогда провели публичные слушания, и местные жители одобрили присоединение Загустая к райцентру. Первый утратит свой статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии. Теперь окончательное решение – за депутатами Народного Хурала.

Ранее в НХ состоялось заседание комитета по госустройству, местному самоуправлению и законности. На нём депутаты обсудили вопросы, вынесенные на предстоящую сессию – вторую по счёту в новом созыве, намеченную на 16 ноября. Один из пунктов повестки – упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи острова в прибрежном Баргузинском районе. Соответствующий проект постановления предоставил народным избранникам председатель райсовета депутатов Зорикто Сундаров, и члены комитета его одобрили.

Как сообщал «Байкал-Daily», оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге – там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным.

На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова тоже должны исключить из реестра административно-территориальных единиц. Та же участь, как выяснилось, ждёт ещё семь НП. Ликвидировать планируют Чивыркуй в том же Баргузинском районе, посёлок Давша – в Северо-Байкальском, Заозёрный и Загустай – в Селенгинском, Лесной – в Таргабатайском, а также Витим и посёлок Бамбуйка – в Муйском. Народные избранники рассмотрят изменения в статью № 14 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе работы по упразднению некоторые муниципальные образования столкнулись с затруднениями. Исключению этих населённых пунктов из реестра препятствует наличие некоего недвижимого имущества, зачастую непригодного к эксплуатации. В документе уточняется, что при принятии предлагаемых поправок, касающихся недвижимости, право собственности на неё останется за владельцем даже при ликвидации того или иного посёлка.

упразднение правительство РБ Гусиноозерск Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии
Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии
Общество, 02.11.2023
К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»
В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок
В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок
Общество, 02.11.2023
Скоро он исчезнет с карты республики и сольётся с Гусиноозёрском
«Упёрлись в гору»: В прибрежном районе Бурятии «встал» ремонт дороги
«Упёрлись в гору»: В прибрежном районе Бурятии «встал» ремонт дороги
Общество, 02.11.2023
Он застопорился из-за запрета на сплошную рубку деревьев
Село в районе Бурятии может превратиться в большую помойку
Село в районе Бурятии может превратиться в большую помойку
Общество, 02.11.2023
Местные жители боятся, что скоро его заполнят стихийные свалки
Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу
Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу
Общество, 02.11.2023
Невеста надеется, что на торжество со спецоперации приедет её отец
Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Общество, 02.11.2023
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
Общество, 02.11.2023
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству
В Бурятии два младенца оказались в реанимации из-за коклюша
В Бурятии два младенца оказались в реанимации из-за коклюша
Общество, 02.11.2023
Опасное заболевание всё больше «захватывает» республику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^