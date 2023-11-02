В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок









Как сообщал «Байкал-Daily», оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге – там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным.



На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова тоже должны исключить из реестра административно-территориальных единиц. Та же участь, как выяснилось,



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе работы по упразднению некоторые муниципальные образования столкнулись с затруднениями. Исключению этих населённых пунктов из реестра препятствует наличие некоего недвижимого имущества, зачастую непригодного к эксплуатации. В документе уточняется, что при принятии предлагаемых поправок, касающихся недвижимости, право собственности на неё останется за владельцем даже при ликвидации того или иного посёлка.



Ранее в НХ состоялось заседание комитета по госустройству, местному самоуправлению и законности. На нём депутаты обсудили вопросы, вынесенные на предстоящую сессию – вторую по счёту в новом созыве, намеченную на 16 ноября. Один из пунктов повестки – упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи острова в прибрежном Баргузинском районе. Соответствующий проект постановления предоставил народным избранникам председатель райсовета депутатов Зорикто Сундаров, и члены комитета его одобрили.Как сообщал «Байкал-Daily», оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге – там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным.На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова тоже должны исключить из реестра административно-территориальных единиц. Та же участь, как выяснилось, ждёт ещё семь НП. Ликвидировать планируют Чивыркуй в том же Баргузинском районе, посёлок Давша – в Северо-Байкальском, Заозёрный и Загустай – в Селенгинском, Лесной – в Таргабатайском, а также Витим и посёлок Бамбуйка – в Муйском. Народные избранники рассмотрят изменения в статью № 14 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии».В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе работы по упразднению некоторые муниципальные образования столкнулись с затруднениями. Исключению этих населённых пунктов из реестра препятствует наличие некоего недвижимого имущества, зачастую непригодного к эксплуатации. В документе уточняется, что при принятии предлагаемых поправок, касающихся недвижимости, право собственности на неё останется за владельцем даже при ликвидации того или иного посёлка.

Власти Бурятии дали согласие на упразднение пристанционного посёлка Загустай в Селенгинском районе. С таким ходатайством в правительство РБ обратились депутаты райсовета. Территорию, которую занимает населённый пункт, после его ликвидации хотят присоединить к Гусиноозёрску.Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте правительства РБ. В заключении властей говорится, что фактически Загустай уже является частью города. За счёт местного бюджета там ремонтируют и обслуживают скважину, оказывают помощь в освещении детской площадки и собираются установить пожарные гидранты.Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инженерная, транспортная и социальная инфраструктура стала единой.- Официальное присоединение Загустая к Гусиноозёрску обеспечит взаимодействие с ним и упростит порядок и процедуру финансирования на его развитие, – гласит заключение правительства. – После упразднения планируется строительство дороги и запуск маршрутного автобуса.Работа по их объединению началась ещё в 2012-ом, отмечается в документе. Тогда провели публичные слушания, и местные жители одобрили присоединение Загустая к райцентру. Первый утратит свой статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии. Теперь окончательное решение – за депутатами Народного Хурала.