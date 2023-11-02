В Бурятии решили ликвидировать десятый по счёту посёлок

Власти Бурятии дали согласие на упразднение пристанционного посёлка Загустай в Селенгинском районе. С таким ходатайством в правительство РБ обратились депутаты райсовета. Территорию, которую занимает населённый пункт, после его ликвидации хотят присоединить к Гусиноозёрску.
Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте правительства РБ. В заключении властей говорится, что фактически Загустай уже является частью города. За счёт местного бюджета там ремонтируют и обслуживают скважину, оказывают помощь в освещении детской площадки и собираются установить пожарные гидранты.
Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инженерная, транспортная и социальная инфраструктура стала единой.
- Официальное присоединение Загустая к Гусиноозёрску обеспечит взаимодействие с ним и упростит порядок и процедуру финансирования на его развитие, – гласит заключение правительства. – После упразднения планируется строительство дороги и запуск маршрутного автобуса.
Работа по их объединению началась ещё в 2012-ом, отмечается в документе. Тогда провели публичные слушания, и местные жители одобрили присоединение Загустая к райцентру. Первый утратит свой статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии. Теперь окончательное решение – за депутатами Народного Хурала.
Ранее в НХ состоялось заседание комитета по госустройству, местному самоуправлению и законности. На нём депутаты обсудили вопросы, вынесенные на предстоящую сессию – вторую по счёту в новом созыве, намеченную на 16 ноября. Один из пунктов повестки – упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи острова в прибрежном Баргузинском районе. Соответствующий проект постановления предоставил народным избранникам председатель райсовета депутатов Зорикто Сундаров, и члены комитета его одобрили.
Как сообщал «Байкал-Daily», оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге – там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным.
На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова тоже должны исключить из реестра административно-территориальных единиц. Та же участь, как выяснилось, ждёт ещё семь НП. Ликвидировать планируют Чивыркуй в том же Баргузинском районе, посёлок Давша – в Северо-Байкальском, Заозёрный и Загустай – в Селенгинском, Лесной – в Таргабатайском, а также Витим и посёлок Бамбуйка – в Муйском. Народные избранники рассмотрят изменения в статью № 14 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе работы по упразднению некоторые муниципальные образования столкнулись с затруднениями. Исключению этих населённых пунктов из реестра препятствует наличие некоего недвижимого имущества, зачастую непригодного к эксплуатации. В документе уточняется, что при принятии предлагаемых поправок, касающихся недвижимости, право собственности на неё останется за владельцем даже при ликвидации того или иного посёлка.
Как сообщал «Байкал-Daily», оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге – там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным.
На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова тоже должны исключить из реестра административно-территориальных единиц. Та же участь, как выяснилось, ждёт ещё семь НП. Ликвидировать планируют Чивыркуй в том же Баргузинском районе, посёлок Давша – в Северо-Байкальском, Заозёрный и Загустай – в Селенгинском, Лесной – в Таргабатайском, а также Витим и посёлок Бамбуйка – в Муйском. Народные избранники рассмотрят изменения в статью № 14 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе работы по упразднению некоторые муниципальные образования столкнулись с затруднениями. Исключению этих населённых пунктов из реестра препятствует наличие некоего недвижимого имущества, зачастую непригодного к эксплуатации. В документе уточняется, что при принятии предлагаемых поправок, касающихся недвижимости, право собственности на неё останется за владельцем даже при ликвидации того или иного посёлка.