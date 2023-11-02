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В Улан-Удэ росгвардейцы участвуют в ярмарке вакансий

В Улан-Удэ росгвардейцы участвуют в ярмарке вакансий
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Она проходит в ФСК

2-3 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит межрегиональная выставка образовательных услуг «Образование. Профессия. Карьера-2023» (16+). Участие в ней принимает и управление вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии.

На своей информационной площадке росгвардейцы расскажут об имеющихся вакансиях как гражданского персонала, так и на аттестованные должности.

Желающие трудоустроиться могут узнать о социальных гарантиях и льготах, требованиях к кандидатам на службу, размерах денежного довольствия и заработной платы.

Для выпускников школ и будущих абитуриентов представят информацию о высших учебных заведениях Росгвардии, требованиях к поступающим и контактах приёмных комиссий Новосибирского военного института, Пермского военного института, Санкт-Петербургского военного института и Саратовского военного Краснознаменного института, а также Воронежского института МВД России.

Кроме того, можно получить информацию по ограниченному набору граждан на военную службу по контракту. Росгвардейцы расскажут желающим о возможности заключения контракта на срок от одного года и прохождения военной службы в войсках национальной гвардии в новых регионах РФ. 
Росгвардия ярмарка вакансий

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