В районе Бурятии в зоне риска находится строительство трёх образовательных объектов

Общество, Фото: УКС РБ

Однако работы могут завершить до конца этого года



В Закаменском районе Бурятии проверили ход строительства школы и детских садов. Всего там строятся три детских сада и одна школа. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца года. Зампред правительства республики Евгений Луковников встретился с подрядчиками, обсудил проблемные вопросы и взял на контроль возведение этих учреждений. На сегодняшний день в зоне риска находятся четыре объекта в Бурятии, три из них в Закаменском районе.



В первую очередь была осмотрена стройплощадка школы в селе Дутулур. Подрядчик во время своего доклада акцентировал внимание на том, что производитель дверей задерживает поставку на объект. В связи с тем, что строительство школы необходимо завершить до конца года, Евгений Луковников пообещал решить этот вопрос как можно быстрее. Сейчас готовность здания составляет 70%.



- Совместно с управлением капитального строительства окажем помощь подрядчику. Проблема заключается в том, что производитель дверей находится в Улан-Удэ и затягивает их поставку на объект. Переговорим с поставщиком, чтобы в отдалённые районы поставка осуществлялась в первую очередь, - отметил зампред.



- К строительству школы на 100 мест рабочие приступила весной прошлого года. За это время подрядная организация возвела конструктив здания, выполнила фасадные и кровельные работы. Основная задача на ближайшее время- смонтировать систему отопления и закрыть тепловой контур, а также выполнить внутреннюю отделку помещений. Эти работы нужно завершить до конца года и ввести объект в эксплуатацию, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Ещё один объект в селе Дутулур, строительство которого должно выйти на финишную прямую– детский сад на 50 мест. Изначально контракт на строительство выиграл один подрядчик, но не рассчитал свои силы и вышел из графика работ.



- Совместно с администрацией муниципального образования нам пришлось привлечь ещё одну подрядную организацию к достройке здания, - рассказал Анатолий Урбанов.



- С новым подрядчиком обсудили график производства работ. Если исполнение пойдёт в соответствии с графиком, то ввести объект в эксплуатацию реально до конца года. По докладу чувствуется, что подрядчик заинтересован построить садик в срок, - заявил Евгений Луковников.



Договор с новой подрядной организацией заключён два месяца назад. За это время рабочие выполнили большой объём работ. На сегодня подрядчик составил новый график, с учётом объёма и времени, работы идут в соответствии с ним.



- В сметной документации не были предусмотрены пожарные лестницы. Мы их заказали за свой счёт. На следующей неделе приезжают монтажники и будут выполнять установку. Мы стараемся, навёрстываем всё, чтобы в этом году сдать объект в эксплуатацию, - отметила генеральный директор подрядной организации Татьяна Верник.



Похожая ситуация и в селе Санага, там с отставанием от графика строится детский сад на 100 мест. Но есть и объективные причины сложившейся ситуации. Большую часть летнего периода по всему Закаменскому району шли проливные дожди, которые серьёзно препятствовали проведению строительных работ.



По словам подрядчиков, будут приложены все усилия, чтобы завершить строительство объектов до конца года. А в следующем году в весенний период на прилегающих территориях проведут озеленение и установят малые архитектурные формы.



