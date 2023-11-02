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Улан-Удэ зачищают от выпавшего снега

Улан-Удэ зачищают от выпавшего снега
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Работы начались с 4:30

В связи с выпавшим снегом в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству с 4:30 утра убирают улицы и подсыпают дороги. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.

Сейчас на улицах работают девять пескоразбрасывателей, пять тракторов-щёток. В каждом районе – по три единицы техники.



Дворники очищают от снега территории у остановочных павильонов, пешеходные переходы, лестничные спуски и другое.

Горожане могут сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 69-84-98, 37-96-46.


снег уборка снега

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