Улан-Удэ зачищают от выпавшего снега

Работы начались с 4:30
В связи с выпавшим снегом в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству с 4:30 утра убирают улицы и подсыпают дороги. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
Сейчас на улицах работают девять пескоразбрасывателей, пять тракторов-щёток. В каждом районе – по три единицы техники.
Дворники очищают от снега территории у остановочных павильонов, пешеходные переходы, лестничные спуски и другое.
Горожане могут сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 69-84-98, 37-96-46.
Их перечислят раньше на два дня
Опасное заболевание всё больше «захватывает» республику
А ещё вместо сосисок с лапшой их потчевали хот-догами
Теперь туда придётся ездить медикам из райцентра
В некоторых районах пообещали -10 градусов
В этот праздник принято почитать родителей
Традиционные соревнования примет посёлок Могойтуй
Они покажут свои умения и творческие работы
Озвучены итоги заседания по предоставлению образовательных субсидий
Монумент установят на Мамаевом кургане
Работы выполнены на 73%
У малыша Матвея есть брат и пять сестёр
Горы мусора на берегах озера убирают «на глазок»
Пока их хранят на местном хладокомбинате
Там вовсю уничтожают сухую траву