Улан-Удэ зачищают от выпавшего снега

















В связи с выпавшим снегом в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству с 4:30 утра убирают улицы и подсыпают дороги. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.Сейчас на улицах работают девять пескоразбрасывателей, пять тракторов-щёток. В каждом районе – по три единицы техники.Дворники очищают от снега территории у остановочных павильонов, пешеходные переходы, лестничные спуски и другое.Горожане могут сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 69-84-98, 37-96-46.