В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»









В учебном заведении пояснили: главные цели ярмарки – развитие творческого потенциала и обучение детей «основам бизнеса и планирования и рыночной экономике». Такие мероприятия в школе проводят уже 17 лет – в дни празднования Белого месяца и Золотой осени. И, как отметили в СОШ, «жители села всегда с нетерпением ждут самое вкусное событие года». Месяц назад жителей окинского села Орлик возмутила ярмарка «Золотая осень», которую устроили в местной СОШ. Люди поинтересовались, как это мероприятие связано с учебно-образовательным процессом, для чего его проводят и почему с мамами-папами учеников ничего не согласовали.В учебном заведении пояснили: главные цели ярмарки – развитие творческого потенциала и обучение детей «основам бизнеса и планирования и рыночной экономике». Такие мероприятия в школе проводят уже 17 лет – в дни празднования Белого месяца и Золотой осени. И, как отметили в СОШ, «жители села всегда с нетерпением ждут самое вкусное событие года».

Жителей Прибайкальского района Бурятии раздосадовал недавний конкурс осенних поделок среди образовательных учреждений. Творения воспитанников одного из садиков отправили в Турунтаево – их оценивали сотрудники местного детского дома творчества, который и выступил в качестве организатора. Так вот, сельчане считают, что старания их детей не оценили по достоинству.- Призовые места заняли те, кому поделки целиком и полностью мастерили родители. А остальным дали диплом участника. В чём тогда смысл конкурса? – поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Мы оцениваем труд детей или родителей?Директор Турунтаевского ДДТ Ольга Вшивкова пояснила, что конкурс проводился согласно утверждённому положению.- Заявки с данными об авторе и сведениями о работе, а также сами работы направляют образовательные организации либо законные представители конкурсантов, – отметила она. – Оснований не доверять им у организаторов не было.