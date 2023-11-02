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В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»

В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству

Жителей Прибайкальского района Бурятии раздосадовал недавний конкурс осенних поделок среди образовательных учреждений. Творения воспитанников одного из садиков отправили в Турунтаево – их оценивали сотрудники местного детского дома творчества, который и выступил в качестве организатора. Так вот, сельчане считают, что старания их детей не оценили по достоинству. 

- Призовые места заняли те, кому поделки целиком и полностью мастерили родители. А остальным дали диплом участника. В чём тогда смысл конкурса? – поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Мы оцениваем труд детей или родителей?

Директор Турунтаевского ДДТ Ольга Вшивкова пояснила, что конкурс проводился согласно утверждённому положению.

- Заявки с данными об авторе и сведениями о работе, а также сами работы направляют образовательные организации либо законные представители конкурсантов, – отметила она. – Оснований не доверять им у организаторов не было.

Месяц назад жителей окинского села Орлик возмутила ярмарка «Золотая осень», которую устроили в местной СОШ. Люди поинтересовались, как это мероприятие связано с учебно-образовательным процессом, для чего его проводят и почему с мамами-папами учеников ничего не согласовали.

В учебном заведении пояснили: главные цели ярмарки – развитие творческого потенциала и обучение детей «основам бизнеса и планирования и рыночной экономике». Такие мероприятия в школе проводят уже 17 лет – в дни празднования Белого месяца и Золотой осени. И, как отметили в СОШ, «жители села всегда с нетерпением ждут самое вкусное событие года».
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