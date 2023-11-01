Там вовсю уничтожают сухую траву
На Богородском острове в столице Бурятии начались профилактические отжиги. Работы ведутся под контролем сотрудников поисково-спасательной службы Улан-Удэ в рамках подготовки к новому пожароопасному сезону, рассказали в городской администрации.
Там пояснили, что на острове много сухой травы, и при возгорании пламя может охватить большую площадь. Улан-удэнцев призвали не пугаться и сохранять спокойствие. А ещё напомнили им о необходимости убрать сухую растительность и ветки возле своих домов.
- Это требуется, чтобы не допустить возможного перехода огня на жилые строения, – пояснили в комитете по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности мэрии.
В Улан-Удэ специалисты «отжигают» на Богородском острове
Общество, Фото:
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