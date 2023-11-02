Бурятию накроет снег



В четверг, 2 ноября, в Бурятии сохранится холодная погода. Днём по республике обещают от -3 до +2, а местами – от -5 до -10 градусов. В некоторых районах ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -1 до -3 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.