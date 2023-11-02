Село в пригородном районе Бурятии осталось без фельдшера

Теперь туда придётся ездить медикам из райцентра



Жители тарбагатайского села Саратовка пожаловались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что опять остались без фельдшера и, соответственно, без медицинской помощи. И поинтересовались, появится ли там медработник в ближайшее время. «Как быть людям?», – недоумевают сельчане.



Главврач Тарбагатайской центральной районной больницы Ольга Тугаринова пояснила, что фельдшер устроилась на работу в селе «в связи с переводом на лёгкий труд по состоянию здоровья». Сейчас она находится в декретном отпуске. Так что теперь в Саратовку будут ездить медики из райцентра.



- Организуем выездную работу специалистов с участка в Тарбагатае, – заверила руководитель ЦРБ.