Теперь туда придётся ездить медикам из райцентра
Жители тарбагатайского села Саратовка пожаловались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что опять остались без фельдшера и, соответственно, без медицинской помощи. И поинтересовались, появится ли там медработник в ближайшее время. «Как быть людям?», – недоумевают сельчане.
Главврач Тарбагатайской центральной районной больницы Ольга Тугаринова пояснила, что фельдшер устроилась на работу в селе «в связи с переводом на лёгкий труд по состоянию здоровья». Сейчас она находится в декретном отпуске. Так что теперь в Саратовку будут ездить медики из райцентра.
- Организуем выездную работу специалистов с участка в Тарбагатае, – заверила руководитель ЦРБ.
Село в пригородном районе Бурятии осталось без фельдшера
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