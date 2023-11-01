01 ноября

31 октября

Популярное

Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней

Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Для этого они устроят специальный обряд

В ближайшую субботу, 4 ноября, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится традиционный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» (Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11:00.

- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение, если у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие и исцеляя от болезней.

Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак.

С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции.

Возрастное ограничение – 12+
шаманы молебен

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский борец победил на международном турнире
Бурятский борец победил на международном турнире
Общество, 01.11.2023
У спортсмена «золото» в весовой категории до 70 кг
В Бурятии развивают лекарственное растениеводство
В Бурятии развивают лекарственное растениеводство
Общество, 01.11.2023
Над проектом работают учёные-аграрии республики
В Улан-Удэ возвели «тысячную» школу
В Улан-Удэ возвели «тысячную» школу
Общество, 01.11.2023
В Бурятии реализован один из масштабных строительных проектов
В Бурятии пропавшая на всё лето лисичка опять подбирается к людям
В Бурятии пропавшая на всё лето лисичка опять подбирается к людям
Общество, 01.11.2023
Она появилась во Фролихинском заказнике перед Днём лисы

В Бурятии на месте свалки появится кедровый лес
В Бурятии на месте свалки появится кедровый лес
Общество, 01.11.2023
Там посадили более семи тысяч сеянцев
У театра «Байкал» появится в Улан-Удэ собственное здание почти за пять миллиардов
У театра «Байкал» появится в Улан-Удэ собственное здание почти за пять миллиардов
Общество, 01.11.2023
Глава Бурятии заявил, что оно станет настоящим украшением города
Бурятию перед выходными скуют морозы под -29 градусов
Бурятию перед выходными скуют морозы под -29 градусов
Общество, 01.11.2023
На республику надвигаются снег и сильный ветер

Улан-удэнцы окончательно разочаровались в «чёрных пятницах»
Улан-удэнцы окончательно разочаровались в «чёрных пятницах»
Общество, 01.11.2023
Большинство горожан считают их обманом
В Бурятии почётный работник прокуратуры умер в свой 68-ой день рождения
В Бурятии почётный работник прокуратуры умер в свой 68-ой день рождения
Общество, 01.11.2023
Александр Киселёв скончался после продолжительной болезни 
В районе Бурятии открыли неизведанное место
В районе Бурятии открыли неизведанное место
Общество, 01.11.2023
Оно может стать новой точкой притяжения туристов

В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения убрались возле храма
В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения убрались возле храма
Общество, 01.11.2023
Они собрали листья и убрали старые постройки
В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
Общество, 01.11.2023
Участок находится в Тункинском районе
В Улан-Удэ нашёлся пропавший 40-летний мужчина
В Улан-Удэ нашёлся пропавший 40-летний мужчина
Общество, 01.11.2023
В МВД заявили, что с ним всё в порядке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^