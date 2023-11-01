В Бурятии пропавшая на всё лето лисичка опять подбирается к людям

Она появилась во Фролихинском заказнике перед Днём лисы
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились новостями об одной из обитательниц Фролихинского заказника. Это лиса по кличке Флора. Она ещё в начале апреля поселилась со своим потомством рядом с контрольно-наблюдательным пунктом «Устье реки Фролиха».
Рыжая хищница «на правах ближайшей соседки» проверяла работу инспекторов, причём в строго определённое время – в восемь часов утра и вечером, в 20:00. Сотрудники заказника всё это время ждали, когда лесная гостья покажет им своих деток.
Произошло это лишь под конец июня. Государственный инспектор Евгений Родионов рассказывал, что малыши оказались очень осторожными. Но с каждым днём они всё больше осваивались и шумно играли на полянке под окнами. Потом Фрола пропала. Её не было почти всё лето.
- Наша героиня провела его сама по себе, а сейчас, с наступлением первых холодов, стала вновь приходить в гости к инспекторам. Судя по «новой зимней шубе», к холодам она готова, – сообщили на официальной страничке учреждения во «ВКонтакте».
Любопытно, что возвращение самой известной кумушки-плутовки Фролихинского заказника случилось в преддверии её праздника – 1 ноября как раз отмечается День лисы.
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