Бурятию перед выходными скуют морозы под -29 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На республику надвигаются снег и сильный ветер



С наступлением последнего осеннего месяца в Иркутскую область пришли сильные морозы, которые скоро доберутся и до соседней Бурятии. По ночам столбик термометра будет опускаться до -29 градусов. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.



Так, ночью 2 ноября по республике ожидается от -4 до -9, местами – от -14 до -19, а в северных районах – от -22 до -27 градусов. Днём – от -3 до +2, кое-где – от -5 до -10. Возможен небольшой снег, по южному Прибайкалью – умеренный снегопад. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В пятницу, 3 ноября, в Бурятии переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь на юге пройдёт небольшой снег. Ночью – от -8 до -13, где-то – от -18 до -23, по северной половине – до -24, -29. В дневное время – от -4 до +1 и местами – от -8 до -13. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



Ночью 4 ноября снег в регионе продолжится. Синоптики прогнозируют от -7 до -12, местами – от -17 до -22, по северу – до -24, -29. Днём без осадков и от -1 до -6, в отдельных районах – от -10 до -15. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.



