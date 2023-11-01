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Улан-удэнцы окончательно разочаровались в «чёрных пятницах»

Улан-удэнцы окончательно разочаровались в «чёрных пятницах»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство горожан считают их обманом

Всё меньше жителей бурятской столицы верят в честные скидки в так называемую «чёрную пятницу». К такому выводу пришли представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 25 по 31 октября. Участие в нём приняли работающие улан-удэнцы.

Большинство из них (75%) считают «чёрную пятницу» обманом. В том, что цены на товары в эти дни на самом деле не снижают, убеждены 80% мужчин и 70% женщин. Лишь 9% респондентов придерживаются обратного мнения.

Улан-удэнцы до 45 лет доверяют организаторам «сейлов» больше, чем люди постарше – как и те, кто получает менее 80 тысяч рублей в месяц.

Свыше половины наших земляков (71%) не собираются поддаваться шопинг-лихорадке и в этот раз. Покупки планирует только каждый десятый. В среднем они готовы потратить 15 500 рублей.

Тратиться респонденты планируют в основном на бытовую технику и электронику. В числе самых популярных приобретений на «сейлах» также одежда, обувь, косметика, товары для дома и мебель, а замыкают список детские товары и продукты.
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