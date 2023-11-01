В буддийских храмах проведут Лхабаб Дуйсэн хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В этот праздник принято почитать родителей



С 3 по 5 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт трёхдневный Лхабаб Дуйсэн хурал. Этот молебен в честь возвращения Будды Шакьямуни из мира 33-х божеств, где Будда провёл три месяца, даруя учение своей матери и всем находящимся там божествам. Когда жители Земли призвали Будду и молили его низойти в их мир, Будда принял приглашение.



- Это событие – нисхождение из мира 33-х божеств – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни, - сообщили в Сангхе.



В первый день праздника, 3 ноября, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы прочитают отдельные сутры из свода сочинений «Ганжур».



Основным считается второй день праздника. В этом году он приходится на 4 ноября. Также он считается днём почитания родителей в буддизме. С 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы проведут Лхабаб Дуйсэн хурал.



5 ноября с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам своих дацанов.



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