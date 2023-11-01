01 ноября

31 октября

Популярное

Улан-удэнка поборется за звание лучшего водителя трамвая России

Улан-удэнка поборется за звание лучшего водителя трамвая России
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Конкурс стартует в Коломне

Водитель трамвая из Улан-Удэ Елена Милютина поборется за звание лучшего водителя трамвая России.

- Елена Милютина работает в нашем МУП «Управление трамвая» уже третий год, научилась управлять всеми моделями наших трамваев. В этом году она одержала победу в конкурсе «Лучший водитель трамвая» на своём предприятии и решила испытать свои силы во всероссийском конкурсе, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Конкурс пройдет с 1 по 3 ноября в Коломне, его призовой фонд - 500 тысяч рублей. В течение трёх дней участники будут показывать мастерство в управлении трамваями двух типов: КТМ 71-619КТ и КТМ 71-623. Также они продемонстрируют знания правил дорожного движения, правил приёмки трамвая перед выходом на линию и пр.

За победу поборются 36 участников из 27 городов России. 
трамвай конкурс водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
Общество, 01.11.2023
Участок находится в Тункинском районе
На севере Бурятии энергетики обсчитали сельчан на сто с лишним тысяч
На севере Бурятии энергетики обсчитали сельчан на сто с лишним тысяч
Общество, 01.11.2023
Люди неожиданно получили космические счета за свет
Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга
Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга
Общество, 01.11.2023
Трансплантация клеток способна спасти жизнь пациентов
На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
Общество, 01.11.2023
Над созданием новой святыни трудятся художники-ламы
В Бурятию под конец октября нагрянула зима
В Бурятию под конец октября нагрянула зима
Общество, 01.11.2023
Северный район республики завалило снегом
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
Общество, 01.11.2023
Власти уверены, что шести фонарей там вполне достаточно

В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
Общество, 01.11.2023
В Улан-Удэ за такое жильё придётся выложить вдвое меньше, чем в Москве
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме
Общество, 01.11.2023
Комиссия провела итоговую проверку станции
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Общество, 01.11.2023
Он намеренно устроил судебные тяжбы, затягивая с уходом в армию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^