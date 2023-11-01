Улан-удэнка поборется за звание лучшего водителя трамвая России

Общество, Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова

Конкурс стартует в Коломне



Водитель трамвая из Улан-Удэ Елена Милютина поборется за звание лучшего водителя трамвая России.



- Елена Милютина работает в нашем МУП «Управление трамвая» уже третий год, научилась управлять всеми моделями наших трамваев. В этом году она одержала победу в конкурсе «Лучший водитель трамвая» на своём предприятии и решила испытать свои силы во всероссийском конкурсе, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Конкурс пройдет с 1 по 3 ноября в Коломне, его призовой фонд - 500 тысяч рублей. В течение трёх дней участники будут показывать мастерство в управлении трамваями двух типов: КТМ 71-619КТ и КТМ 71-623. Также они продемонстрируют знания правил дорожного движения, правил приёмки трамвая перед выходом на линию и пр.



За победу поборются 36 участников из 27 городов России.

