Конкурс стартует в Коломне
Водитель трамвая из Улан-Удэ Елена Милютина поборется за звание лучшего водителя трамвая России.
- Елена Милютина работает в нашем МУП «Управление трамвая» уже третий год, научилась управлять всеми моделями наших трамваев. В этом году она одержала победу в конкурсе «Лучший водитель трамвая» на своём предприятии и решила испытать свои силы во всероссийском конкурсе, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Конкурс пройдет с 1 по 3 ноября в Коломне, его призовой фонд - 500 тысяч рублей. В течение трёх дней участники будут показывать мастерство в управлении трамваями двух типов: КТМ 71-619КТ и КТМ 71-623. Также они продемонстрируют знания правил дорожного движения, правил приёмки трамвая перед выходом на линию и пр.
За победу поборются 36 участников из 27 городов России.
Улан-удэнка поборется за звание лучшего водителя трамвая России
Общество, Фото:
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