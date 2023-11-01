В МВД заявили, что с ним всё в порядке
Накануне в столице Бурятии объявили в розыск 40-летнего местного жителя, который ещё 15 октября ушёл из дома родственника на улице Цивилёва и не вернулся. Спустя четыре дня супруга сообщила об его исчезновении в правоохранительные органы.
Известно, что в ночь с 15-ое на 16-ое мужчина находился по улице Ербанова около площади Советов, а последний раз его видели возле дома № 77 на Борсоева. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшего.
А вскоре стало известно, что улан-удэнец нашёлся. С мужчиной всё в порядке, сообщили в ведомстве.
В Улан-Удэ нашёлся пропавший 40-летний мужчина
Общество, Фото:
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