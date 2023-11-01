Участок находится в Тункинском районе
В Тункинском районе Бурятии после капремонта в эксплуатацию ввели почти 4 км трассы А-333. Речь идёт об отрезках первого этапа капитального ремонта автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией: с 210-го по 212-й км и с 214-го по 216-й км. Напомним, капремонт на участке км 210 – км 216 стартовал в мае 2022 года и был разделён на два этапа реализации.
На первом, протяжённостью 3,8 км, работы уже завершены: специалисты заменили слабые грунты в основании дорожной одежды и уширили насыпь земляного полотна. Дорожную одежду устроили из двухслойного покрытия: верхний слой выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из асфальтобетонной смеси.
В рамках проекта капремонта предусмотрено устройство двух селезадерживающих сооружений, которые призваны защитить дорогу от возможных селевых потоков, а также устройство водоотвода с проезжей части в виде прикромочных лотков и водосбросов, замена девяти водопропускных труб и укрепление обочин.
Территория, на которой выполняются работы, характеризуется крутыми уклонами и непредсказуемым климатом. Кроме того, участок отдалён от логистических центров и находится в непосредственной близости к пограничному переходу. Работы здесь крайне осложнены. Но несмотря на это, на всех отрезках они выполняются в соответствии с календарным графиком.
В виду сложного рельефа и наличия вечномёрзлых грунтов, отрезок второго этапа протяжённостью 2,7 км, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. После проведения капитального ремонта дорога будет соответствовать IV категории.
- Автомобильная дорога федерального значения А-333 Култук –Монды – граница с Монголией является важной составляющей развития туристического потенциала региона, поскольку ведёт к популярному горноклиматическому курорту «Аршан», а также связывает Бурятию и Иркутскую область с Монголией, - пояснили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».
В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
Общество, Фото:
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