01 ноября

31 октября

Популярное

В районе Бурятии выбрали дороги для ремонта в 2024-25 годах

В районе Бурятии выбрали дороги для ремонта в 2024-25 годах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Заиграевском районе

В следующем году в Заиграевском районе Бурятии планируется отремонтировать подъезд к Нижним Тальцам и дорогу, ведущую к центру села. Работы проведут и на примыкающем к школе участке. Обсуждают в администрации района и вопросы по объектам 2025 года — это ремонт улицы Центральная в Старом Онохое и ремонт подъезда к селу Тодогто. Все участки дорог планируется включить в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Общая протяжённость участка, планируемого к ремонту в Нижних Тальцах, составляет 2 км. Дорога обеспечивает подъезд от региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск к селу и ведёт к его центру. Здесь находится школа и другие социально-значимые объекты. В настоящий момент проектно-сметная документация готова и находится на согласовании в Госэкспертизе.

Ремонт улицы Центральная в Старом Онохое и ремонт подъезда к селу Тодогто также обусловлены социальной значимостью. Эти дороги ведут к учреждениям образования.

- «Работы предстоит много, но все вопросы администрация района решает с целью реализации ремонтной кампании в последующие годы. Реализация нацпроекта в Заиграевском районе будет осуществляться вплоть до 2030 года, - поделились в МБУ «Инфраструктурный центр».

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в рамках нацпроекта в Заиграевском районе отремонтировано 46 км дорог местного значения, в этом году планируется ввод ещё 3,2 км.

Заиграевский район Бурятия дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В 2024 году в Забайкалье построят более 50 электрозаправок
В 2024 году в Забайкалье построят более 50 электрозаправок
Общество, 01.11.2023
Они в основном будут располагаться вдоль федеральных трасс
В Иркутской области введут в эксплуатацию три дамбы
В Иркутской области введут в эксплуатацию три дамбы
Общество, 01.11.2023
Они находятся на территориях, пострадавших от наводнения 2019 года
В районе Бурятии выбрали дороги для ремонта в 2024-25 годах
В районе Бурятии выбрали дороги для ремонта в 2024-25 годах
Общество, 01.11.2023
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Заиграевском районе
Бурятский борец победил на международном турнире
Бурятский борец победил на международном турнире
Общество, 01.11.2023
У спортсмена «золото» в весовой категории до 70 кг
В Бурятии развивают лекарственное растениеводство
В Бурятии развивают лекарственное растениеводство
Общество, 01.11.2023
Над проектом работают учёные-аграрии республики
В Улан-Удэ возвели «тысячную» школу
В Улан-Удэ возвели «тысячную» школу
Общество, 01.11.2023
В Бурятии реализован один из масштабных строительных проектов
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Общество, 01.11.2023
Для этого они устроят специальный обряд

В Бурятии пропавшая на всё лето лисичка опять подбирается к людям
В Бурятии пропавшая на всё лето лисичка опять подбирается к людям
Общество, 01.11.2023
Она появилась во Фролихинском заказнике перед Днём лисы

В Бурятии на месте свалки появится кедровый лес
В Бурятии на месте свалки появится кедровый лес
Общество, 01.11.2023
Там посадили более семи тысяч сеянцев
У театра «Байкал» появится в Улан-Удэ собственное здание почти за пять миллиардов
У театра «Байкал» появится в Улан-Удэ собственное здание почти за пять миллиардов
Общество, 01.11.2023
Глава Бурятии заявил, что оно станет настоящим украшением города
Бурятию перед выходными скуют морозы под -29 градусов
Бурятию перед выходными скуют морозы под -29 градусов
Общество, 01.11.2023
На республику надвигаются снег и сильный ветер

Улан-удэнцы окончательно разочаровались в «чёрных пятницах»
Улан-удэнцы окончательно разочаровались в «чёрных пятницах»
Общество, 01.11.2023
Большинство горожан считают их обманом
В Бурятии почётный работник прокуратуры умер в свой 68-ой день рождения
В Бурятии почётный работник прокуратуры умер в свой 68-ой день рождения
Общество, 01.11.2023
Александр Киселёв скончался после продолжительной болезни 
В районе Бурятии открыли неизведанное место
В районе Бурятии открыли неизведанное место
Общество, 01.11.2023
Оно может стать новой точкой притяжения туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^