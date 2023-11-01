В районе Бурятии выбрали дороги для ремонта в 2024-25 годах

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Заиграевском районе



В следующем году в Заиграевском районе Бурятии планируется отремонтировать подъезд к Нижним Тальцам и дорогу, ведущую к центру села. Работы проведут и на примыкающем к школе участке. Обсуждают в администрации района и вопросы по объектам 2025 года — это ремонт улицы Центральная в Старом Онохое и ремонт подъезда к селу Тодогто. Все участки дорог планируется включить в нацпроект «Безопасные качественные дороги».



Общая протяжённость участка, планируемого к ремонту в Нижних Тальцах, составляет 2 км. Дорога обеспечивает подъезд от региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск к селу и ведёт к его центру. Здесь находится школа и другие социально-значимые объекты. В настоящий момент проектно-сметная документация готова и находится на согласовании в Госэкспертизе.



Ремонт улицы Центральная в Старом Онохое и ремонт подъезда к селу Тодогто также обусловлены социальной значимостью. Эти дороги ведут к учреждениям образования.



- «Работы предстоит много, но все вопросы администрация района решает с целью реализации ремонтной кампании в последующие годы. Реализация нацпроекта в Заиграевском районе будет осуществляться вплоть до 2030 года, - поделились в МБУ «Инфраструктурный центр».



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в рамках нацпроекта в Заиграевском районе отремонтировано 46 км дорог местного значения, в этом году планируется ввод ещё 3,2 км.



