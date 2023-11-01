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Каждый четвёртый житель ДФО ощущает угрозу увольнения

Каждый четвёртый житель ДФО ощущает угрозу увольнения
Общество,  Фото:hh.ru Дальний Восток
Бояться этого они стали чаще

Жители Дальневосточного федерального округа стали чаще бояться, что их уволят с нынешнего места работы. Об этом заявил каждый четвёртый. Опрос среди жителей ДФО, в том числе Бурятии, провела служба исследований hh.ru.

По результатам опроса, проведённого в третьем квартале 2023 года, выяснилось, что 65% соискателей Дальнего Востока в целом, стабильно ощущают себя на текущем месте работы. Кварталом ранее, доля таких ответов составляла 72%. Любопытно, что лучше остальных чувствуют себя представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (94%), «Наука, образование» (80%) и «Строительство, недвижимость» (78%).

При этом каждый четвёртый (25%) респондент с Дальнего Востока ощущает угрозу увольнения на текущем месте работы. Во втором квартале такой позиции придерживались только 19% соискателей. Больше других говорили специалисты их сферы «Высший и средний менеджмент» (29%), «Юристы» (25%) и «Маркетинг, реклама, PR» (24%).

Ещё 10% соискателей затруднились ответить. В сравнении доля таких респондентов почти не изменилась (во втором квартале 2023 года – 9%).

увольнение

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