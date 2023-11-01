В Иркутске продолжается конкурс эскизов памятного знака воинам-сибирякам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Монумент установят на Мамаевом кургане



Конкурс на лучший эскиз памятного знака воинам-сибирякам, сражавшимся в Сталинградской битве (12+), продлили до середины ноября. Об этом на пленарном заседании общественной палаты Иркутска рассказал её председатель Станислав Гольдфарб. Монумент будет установлен на Мамаевом кургане недалеко от Владимирской часовни.



– На данный момент мы получили уже более 30 эскизов. Приём идей планировали завершить 15 октября, однако решение изменили. В конкурсе примут участие студенты технического университета. Из-за особенностей учебного графика они завершат и презентуют свои работы в ноябре, – пояснил Станислав Гольдфарб.



Напомним, разработать свой вариант памятного знака могут школьники старше 12 лет, студенты, преподаватели, архитекторы, дизайнеры, скульпторы, а также творческие коллективы.



Также представители общественной палаты на заседании рассмотрели концепцию развития ярмарки на территории центрального рынка и обсудили перспективы развития поста №1.



- Иркутск – один из немногих городов России, где более 45 лет школьники сохраняют традицию несения вахты у Вечного огня Славы. В течение учебного года на дежурство у мемориала заступают свыше 1700 старшеклассников. Три года назад к ним присоединились студенты. Планируется, что возможность стать частью почётного караула появится у юных жителей других муниципалитетов области, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 12+.

