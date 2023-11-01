Житель Бурятии спас жеребёнка, застрявшего на заборе

Животное повисло на ограждении
В Закаменском районе Бурятии спасли жеребёнка, застрявшего на заборе. Он повис на ограждении вблизи улуса Хуртага, оказавшись в ловушке.
На помощь детёнышу пришёл водитель районной администрации Солбон Нимаев. Он проезжал мимо, когда заметил, что жеребёнку нужна помощь. Мужчина остановился и разобрал часть ограждения.
В районной администрации обратились к землякам и попросили не оставлять животных без присмотра.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной прошлого года в Баргузинском районе туристы спасли двухдневного жеребёнка, отставшего от табуна
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Животное повисло на ограждении
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