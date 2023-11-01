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На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда

На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Над созданием новой святыни трудятся художники-ламы

Недавно внимание жителей Закаменского района Бурятии привлекло огромное наскальное изображение, появившееся на Юхтинской горе. Они поинтересовались в группе «Закамна-инфо.24/7», что это такое.

В отделе по работе с общественными объединениями районной администрации пояснили: художники-ламы Бальжин Гармаев и Чингис Лыгденов трудятся над изображением Гаруды, которое украсит местность Юхта. Идея принадлежит председателю дугана «Даша Самдэнлин» Балдану Боршонову.

- Гаруда является защитником учения Будды и основным защитником от духов воды (нагов – прим.), различных недугов и болезней, – пояснили в райадминистрации. – Он символизирует успешное преодоление всех преград.

Работу над эскизом отложили до весны. Она возобновится, как только отступят холода. Когда изображение будет готово, жители и гости района смогут поклониться новой буддийской святыне и попросить Гаруду о покровительстве и защите.

В местности Юхтана находятся уникальные скалы причудливой формы под названием «Соргостын хабсагай». За миллионы лет существования в них образовались трещины, ниши и пещеры. В распадке между ними бьёт аршан.

Ещё осенью 2016-го года близ села Баян-Гол в Хоринском районе появилось уникальное религиозное творение – высеченное на скале Баян-Хонгор изображение Будды Шакьямуни, которое является самым большим «портретом» Великого учителя в России и одним из самых больших – в мире. Его высота – ровно 33 метра.

С идеей возвести гигантского Будду выступили на сельском сходе местные жители. С этим предложением они обратились в дацан «Ринпоче Багша» на Лысой горе в Улан-Удэ. Настоятель – Еше Лодой Ринпоче – народную инициативу поддержал. К тому же выяснилось, что это была его давняя мечта.


буддизм ламы Закаменский район святыни

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