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Седьмой ребёнок родился в семье из посёлка в Забайкалье

Седьмой ребёнок родился в семье из посёлка в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
У малыша Матвея есть брат и пять сестёр

В Улётовском районе Забайкальского края, в местном отделе ЗАГС провели регистрацию рождения мальчика Матвея. Новорождённый стал седьмым по счёту у жительницы посёлка Дровяная Надежды.

По информации департамента ЗАГС, Надежда уже воспитывает шестерых детей в возрасте от тринадцати до двух лет. Это Вячеслав, Ксения, Александра, Лилия, Олена и Анна.

На вопрос сотрудников отдела: «Не сложно ли ей справляться с таким количеством детей?» – Надежда с улыбкой ответила: «Нет, не сложно».
Забайкальский край ЗАГС новорожденные многодетные семьи

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