Седьмой ребёнок родился в семье из посёлка в Забайкалье

У малыша Матвея есть брат и пять сестёр



В Улётовском районе Забайкальского края, в местном отделе ЗАГС провели регистрацию рождения мальчика Матвея. Новорождённый стал седьмым по счёту у жительницы посёлка Дровяная Надежды.



По информации департамента ЗАГС, Надежда уже воспитывает шестерых детей в возрасте от тринадцати до двух лет. Это Вячеслав, Ксения, Александра, Лилия, Олена и Анна.



На вопрос сотрудников отдела: «Не сложно ли ей справляться с таким количеством детей?» – Надежда с улыбкой ответила: «Нет, не сложно».

