У малыша Матвея есть брат и пять сестёр
В Улётовском районе Забайкальского края, в местном отделе ЗАГС провели регистрацию рождения мальчика Матвея. Новорождённый стал седьмым по счёту у жительницы посёлка Дровяная Надежды.
По информации департамента ЗАГС, Надежда уже воспитывает шестерых детей в возрасте от тринадцати до двух лет. Это Вячеслав, Ксения, Александра, Лилия, Олена и Анна.
На вопрос сотрудников отдела: «Не сложно ли ей справляться с таким количеством детей?» – Надежда с улыбкой ответила: «Нет, не сложно».
Седьмой ребёнок родился в семье из посёлка в Забайкалье
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горы мусора на берегах озера убирают «на глазок»
Пока их хранят на местном хладокомбинате
Там вовсю уничтожают сухую траву
Работы проводились для увеличения пропускных способностей станции
Они в основном будут располагаться вдоль федеральных трасс
Они находятся на территориях, пострадавших от наводнения 2019 года
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Заиграевском районе
Они действуют для льготных категорий граждан
У спортсмена «золото» в весовой категории до 70 кг
Над проектом работают учёные-аграрии республики
В Бурятии реализован один из масштабных строительных проектов
Для этого они устроят специальный обряд
Она появилась во Фролихинском заказнике перед Днём лисы
Там посадили более семи тысяч сеянцев
Глава Бурятии заявил, что оно станет настоящим украшением города