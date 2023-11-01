В Бурятию под конец октября нагрянула зима





А днём ранее на участке дороги между посёлком Журавлиха и местностью Безымянка в Баргузинском районе образовался гололёд. Автомобилистов предупредили об этом в группе «Баргузин-инфо.24/7». Специалисты приступили к расчистке трассы и снежных заносов. Для этого пришлось задействовать две единицы спецтехники. В соцсетях пишут, что снег накануне выпал и в Закамне.

На минувших выходных в Северо-Байкальский район Бурятии пришла зима. Там выпал снег. Фото с припорошенными им деревьями и дорогой разместили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».По словам местных жителей, осадки накрыли трассу «Кумора – Новый Уоян» в ночь с субботы, 28-го, на воскресенье, 29-ое октября. Из-за этого движение транспорта оказалось затруднено.- Сейчас одна колея – не разъехаться, – пожаловались накануне местные жители. – Местами снежный покров достигал 30-40 сантиметров и на дорогу упало дерево. Хотелось бы узнать, когда пройдёт грейдер и её расчистят?На это северобайкальцам сообщили, что все поваленные зелёные насаждения уже убрали. А технику пообещали запустить в среду, 1 ноября. «Поломку устраняют. Проезд есть», – заявили дорожники.