Работы выполнены на 73%
В Бурятии отчитались о ходе работ по завершению долгостроя на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Накануне в республике состоялась правительственная комиссия, где рассмотрели несколько проблемных объектов долевого строительства.
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой находится на контроле правительства Бурятии. Сейчас полным ходом идёт второй этап строительства блоков 6 и 7.
- На сегодняшний момент отработан график завершения работ, объект будет сдан до конца года. 12 этаж 7-й блоксекции перекрыли. До конца недели выполним работы по кровле сразу на двух объектах. Благоустройство будет завершено в первых числах ноября, сейчас асфальт положили на 70 %. Суммы проплачены за выполненные работы в полном объёме. Договоры технологического присоединения по теплу, воде, электричеству выполнены. На 6-м блоке лифты устанавливаем, - рассказал Анатолий Бирюков, генеральный директор фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории РБ.
Работы на сегодня выполнены на 73%. После установки лифтов и асфальтирования, показатель достигнет 80 % готовности. Окончательный срок сдачи всех работ – 2023 год. Следующая правительственная комиссия пройдёт не позднее 20 ноября.
Как сообщили в фонде, квартиры в строящемся доме на проспекте Строителей были предназначены для обманутых дольщиков. Однако застройщика признали банкротом. С 2021 года на средства федерального и республиканского бюджетов ведутся работы по завершению долгостроя.
Один из долгостроев Улан-Удэ сдадут до конца этого года
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